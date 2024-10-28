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Oğuzhan Koç'la aşk yaşıyordu! Hazal Subaşı ilk kez konuştu! Nasıl başladılar?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.10.2024 12:45
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Şarkıcı Oğuzhan Koç'la yeni bir aşka yelken açan başarılı oyuncu Hazal Subaşı, günler sonra ilk kez ilişkisiyle ilgili konuştu. Aşklarının nasıl başladığını anlatan Subaşı, İyi gidiyor her şey çok keyifli. Şu an çok mutluyuz." dedi.

Oğuzhan Koç'la aşk yaşıyordu! Hazal Subaşı ilk kez konuştu! Nasıl başladılar?

Demet Özdemir ile 2022 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra boşanma kararı alan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan etmişti. 2015 yılında Miss Turkey'de üçüncü seçilen daha ve daha sonra oyunculuğa adım atan Subaşı, ilk kez ilişkisi hakkında konuştu.

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Son zamanlarda Ulaş Tuna Astepe ile birlikte başrolü paylaştığı İlk ve Son isimli dizisindeki performansıyla konuşulan Subaşı, 2. sayfa muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

YAKIN ARKADAŞLARIN PAYI VAR!

Başarılı ve güzel oyuncu Subaşı, ilişkilerinin başlamasına yakın arkadaşlarının vesile olduğunu söyledi. "Çok ortak arkadaşımız var. Zaten az da olsa tanışıyorduk öyle başladı. İyi gidiyor her şey çok keyifli. Şu an çok mutluyuz." dedi.

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HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın olmuştur.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, başrol oynamış ve ilk çıkışını burada yapmıştır. Ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı, Show Tv'de yayinlanan Çukur dizisinin kadrosuna katılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Subaşı Oğuzhan Koç
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