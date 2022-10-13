MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Koç'un bıyığı olay olmuştu! Yeni imajının sırrı ortaya çıktı

Oğuzhan Koç'un bıyığı olay olmuştu! Yeni imajının sırrı ortaya çıktı

13.10.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır konserine bıraktığı bıyıklarıyla çıkan Oğuzhan Koç, dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury’e benzetilmişti. Yeni imajıyla herkesi şaşırtan Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü.

Oğuzhan Koç'un bıyığı olay olmuştu! Yeni imajının sırrı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da verdiği konsere bıraktığı bıyıklarıyla sahneye çıkan Oğuzhan Koç, yeni tarzıyla müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury’e benzetilmişti.

oğuzhan koç 3

FİLMDEKİ ROLÜNE HAZIRLANIYOR

İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç‘un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı.

oğuzhan koç 2

Oğuzhan Koç'tan yeni imaj! Görenler tanıyamadıOğuzhan Koç'tan yeni imaj! Görenler tanıyamadı

Oğuzhan Koç ‘un sinema filmindeki canlandırdığı karakteri sosyal medyada merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktıEşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! O da oyuncu çıktı
Oğuzhan Koç'tan yeni imaj! Kimse tanıyamadı Oğuzhan Koç'tan yeni imaj! Kimse tanıyamadı
Sözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedirSözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Promosyon heyecanında yeni hamle! İptal edildi

Promosyon heyecanında yeni hamle! İptal edildi

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Genç kızın ölümünde şok müstehcen görüntü detayı! 'Ölsün, gebersin...'

Genç kızın ölümünde şok müstehcen görüntü detayı! 'Ölsün, gebersin...'

Çalışanlar dikkat! 4 bin 800 liranız cebinizde kalacak

Çalışanlar dikkat! 4 bin 800 liranız cebinizde kalacak

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.