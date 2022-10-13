Oğuzhan Koç'un bıyığı olay olmuştu! Yeni imajının sırrı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da verdiği konsere bıraktığı bıyıklarıyla sahneye çıkan Oğuzhan Koç, yeni tarzıyla müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury’e benzetilmişti.

FİLMDEKİ ROLÜNE HAZIRLANIYOR

İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç‘un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç ‘un sinema filmindeki canlandırdığı karakteri sosyal medyada merak konusu oldu.

