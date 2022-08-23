Oğuzhan Koç'un eski nişanlısı Zeynep Koçak kimdir? Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı, ne zaman aşk yaşadılar?

Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanındı. Bir zamanlar nişanlı olan çift, daha sonra yollarını ayırdı. Oğuzhan Koç bir süredir mutlu aşk yaşadığı Demet Özdemir ile evleniyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Koçak ise takipçisinden gelen soruya verdiği yanıt sebebiyle gündem oldu. Peki Oğuzhan Koç'un eski nişanlısı Zeynep Koçak kimdir? Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç ne zaman aşk yaşadı?

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak 27 Ağustos 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Zeynep Koçak öğrencilik döneminde klip ve kısa film yönetmenliği yaptı.

Zeynep Koçak'ın Tik Tak" animasyon kısa filmi Cannes dahil ulaslararası yirmiden fazla festivalden ödül aldı.

Zeynep Koçak'ın filmografisi:

2021 - Etkileyici /senarist

2016 - Küçük Esnaf - Ezel / senarist

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar - Zeynep /senarist

2009 - Neşeli Hayat - Personel

2008-2011 - Çok Güzel Hareketler Bunlar - Zeynep / senarist

ZEYNEP KOÇAK VE OĞUZHAN KOÇ NE ZAMAN AŞK YAŞADI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak bir dönem birlikteydi. Çift ihanet iddiaları sonrası ayrılmıştı.

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Zeynep Koçak, bir Instagram kullanıcısının "Hiç aldatıldın mı?" sorusu üzerime "Google'a bak" yanıtını verdi.

Koçak'ın bu sözleri yakın zamanda Demet Özdemir'le nikah masasına oturacak olan Oğuzhan Koç'u akıllara getirdi.

Oğuzhan Koç'un Koçak'la ilişkisi devam ederken Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüştü. Tanrısevsin ile seneler boyunca aşk yaşayan yaşayan Oğuzhan Koç ayrılık sonrası Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

