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Oğuzhan Koç'un eski nişanlısı Zeynep Koçak kimdir? Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı, ne zaman aşk yaşadılar?

23.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç'un eski nişanlısı Zeynep Koçak, bir Instagram kullanıcısının "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna verdiği yanıtla olay oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan ünlü oyuncunun, soruya verdiği yanıtta Demet Özdemir ile evlilik hazırlığında olan eski nişanlısı Oğuzhan Koç'u kastedip kastetmediği merak konusu oldu. Peki Oğuzhan Koç'un eski nişanlısı Zeynep Koçak kimdir? Zeynep Koçak nereli ve kaç yaşında?

Oğuzhan Koç'un eski nişanlısı Zeynep Koçak kimdir? Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı, ne zaman aşk yaşadılar?

Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanındı. Bir zamanlar nişanlı olan çift, daha sonra yollarını ayırdı. Oğuzhan Koç bir süredir mutlu aşk yaşadığı Demet Özdemir ile evleniyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Koçak ise takipçisinden gelen soruya verdiği yanıt sebebiyle gündem oldu. Peki Oğuzhan Koç'un eski nişanlısı Zeynep Koçak kimdir? Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç ne zaman aşk yaşadı?

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak 27 Ağustos 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Zeynep Koçak öğrencilik döneminde klip ve kısa film yönetmenliği yaptı.

Zeynep Koçak'ın Tik Tak" animasyon kısa filmi Cannes dahil ulaslararası yirmiden fazla festivalden ödül aldı.

Zeynep Koçak'ın filmografisi:

2021 - Etkileyici /senarist
2016 - Küçük Esnaf - Ezel / senarist
2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar - Zeynep /senarist
2009 - Neşeli Hayat - Personel
2008-2011 - Çok Güzel Hareketler Bunlar - Zeynep / senarist

ZEYNEP KOÇAK VE OĞUZHAN KOÇ NE ZAMAN AŞK YAŞADI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak bir dönem birlikteydi. Çift ihanet iddiaları sonrası ayrılmıştı.

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Zeynep Koçak, bir Instagram kullanıcısının "Hiç aldatıldın mı?" sorusu üzerime "Google'a bak" yanıtını verdi.

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Koçak'ın bu sözleri yakın zamanda Demet Özdemir'le nikah masasına oturacak olan Oğuzhan Koç'u akıllara getirdi.

Oğuzhan Koç'un Koçak'la ilişkisi devam ederken Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüştü. Tanrısevsin ile seneler boyunca aşk yaşayan yaşayan Oğuzhan Koç ayrılık sonrası Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler Bunlar Demet Özdemir Oğuzhan Koç Zeynep Koçak
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