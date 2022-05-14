Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ne zaman evleniyor? Düğün için tarih verdi...

Kısa bir süre ayrı kaldıktan sonra tekrar barışan ve bu barışmayı evlilik teklifiyle süsleyen Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'den 'Evet' yanıtını almıştı. Evleneceklerini mutlu bir pozla paylaşan ünlü çiftten yeni haber geldi. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un Youtube programına katılan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le evlenecekleri tarihi açıkladı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ne zaman evleniyor?

14 ŞUBAT'TA 'EVET' DEDİ

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz bir organizyon hazırlayarak sevgilisi Demet Özdemir’e Sakiler grubunun ‘Dünyadan uzak’ şarkısı eşliğinde evlenme teklif etmişti.

Özdemir, 36 yaşındaki şarkıcının teklifine "Evet" derken, çift sosyal medyada gündem olmuştu. Düğün tarihleri merak edilen ünlü çift, evlenecekleri zamanı açıklamamıştı.

DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI

Mehmet Demirkol'un Youtube programına katılan Oğuzhan Koç flaş açıklamalarda bulundu ve Demet Özdemir'le evlenecekleri gün için düğün tarihi verdi.

Mehmet Demirkol'un "Yok mu yeni senaryolar oynayacağın filmler" sorusuna yanıt veren Oğuzhan Koç, "Belki yaza başka bir şey daha yapabiliriz. Kendi yazdığım bir senaryo var. Senaryoyu bitirmek üzereyiz. Bugün yarın biter" dedi. Mehmet Demirkol'un "Peki ne zaman çekilecek?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Yazın muhtemelen" yanıtını verdi.

Bu yanıtın üzerine Mehmet Demirkol izleyicilere tüyo vererek, "Sen nasıl yazın çekeceksin, yazın başka planların var" dedi. Bu sorusunun ardından ise Oğuzhan Koç bu yaz düğünü olduğunu belirtti ve tarih verdi. Koç, "Bu yazı şeye göre organize etmeye çalışıyorum. Düğünüm var. Bu yazın hem onun işleri hem benim konserler vesaire, her şeyin odağına bir düğün yerleştirmeye çalışıyoruz. Doğru tarihi bulmaya çalışıyoruz." dedi. Bunun üzerine Demirkol, "Eylül başı yapın bence" dedi. Oğuzhan Koç ise şakayla karışık, "Eylül başı diyorsun. Eylül başı iyidir sanki insanlarda tatilden dönerler filan. Güzel bir düğün yapacağız." ifadelerinde bulundu.

