MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ne zaman evleniyor? Düğün için tarih verdi...

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ne zaman evleniyor? Düğün için tarih verdi...

14.05.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sürpriz bir organizasyonla sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifi eden şarkıcı Oğuzhan Koç 'Evet' yanıtını almıştı. Evlilik teklifi sonrası mutlu karelerini sosyal medyada paylaşan çift, düğün tarihi hakkında bilgi vermemişti. Mehmet Demirkol'un Youtube programına katılan Oğuzhan Koç düğün tarihini açıkladı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ne zaman evleniyor? Düğün için tarih verdi...

Kısa bir süre ayrı kaldıktan sonra tekrar barışan ve bu barışmayı evlilik teklifiyle süsleyen Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'den 'Evet' yanıtını almıştı. Evleneceklerini mutlu bir pozla paylaşan ünlü çiftten yeni haber geldi. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un Youtube programına katılan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le evlenecekleri tarihi açıkladı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ne zaman evleniyor?

oğuzhan3

14 ŞUBAT'TA 'EVET' DEDİ

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz bir organizyon hazırlayarak sevgilisi Demet Özdemir’e Sakiler grubunun ‘Dünyadan uzak’ şarkısı eşliğinde evlenme teklif etmişti.

Özdemir, 36 yaşındaki şarkıcının teklifine "Evet" derken, çift sosyal medyada gündem olmuştu. Düğün tarihleri merak edilen ünlü çift, evlenecekleri zamanı açıklamamıştı.

oğuzhan koç

DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI

Mehmet Demirkol'un Youtube programına katılan Oğuzhan Koç flaş açıklamalarda bulundu ve Demet Özdemir'le evlenecekleri gün için düğün tarihi verdi.

Mehmet Demirkol'un "Yok mu yeni senaryolar oynayacağın filmler" sorusuna yanıt veren Oğuzhan Koç, "Belki yaza başka bir şey daha yapabiliriz. Kendi yazdığım bir senaryo var. Senaryoyu bitirmek üzereyiz. Bugün yarın biter" dedi. Mehmet Demirkol'un "Peki ne zaman çekilecek?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Yazın muhtemelen" yanıtını verdi.

oğuzhan2

Bu yanıtın üzerine Mehmet Demirkol izleyicilere tüyo vererek, "Sen nasıl yazın çekeceksin, yazın başka planların var" dedi. Bu sorusunun ardından ise Oğuzhan Koç bu yaz düğünü olduğunu belirtti ve tarih verdi. Koç, "Bu yazı şeye göre organize etmeye çalışıyorum. Düğünüm var. Bu yazın hem onun işleri hem benim konserler vesaire, her şeyin odağına bir düğün yerleştirmeye çalışıyoruz. Doğru tarihi bulmaya çalışıyoruz." dedi. Bunun üzerine Demirkol, "Eylül başı yapın bence" dedi. Oğuzhan Koç ise şakayla karışık, "Eylül başı diyorsun. Eylül başı iyidir sanki insanlarda tatilden dönerler filan. Güzel bir düğün yapacağız." ifadelerinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatakta çıplak fotoğrafını paylaştı! Düşmek üzere olan havluyla şaşırttıYatakta çıplak fotoğrafını paylaştı! Düşmek üzere olan havluyla şaşırttı
O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştıO sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı
Milli takımla Tunus'a gitti! Plaj pozlarıyla gündeme geldiMilli takımla Tunus'a gitti! Plaj pozlarıyla gündeme geldi
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce...

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce...

İlginizi Çekebilir

Çikolata ölüme meydan okuyor

Çikolata ölüme meydan okuyor

Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir...

Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Adım adım ölüme gitti! Karısı sadece kameraya çekti

Adım adım ölüme gitti! Karısı sadece kameraya çekti

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.