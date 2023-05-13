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Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

13.05.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon Deprem Özel" bölümü yayınlandı. Programa bir depremzede ile şarkıcı Mustafa Sandal arasında geçen diyalog damga vurdu. Sandal'ın 'Aya Benzer Yüreğim' şarkısını söylediği anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, gözyaşları sel oldu.

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

YouTube'da yayınlanan ve Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının 'Deprem Özel' bölümü yayınlandı. Programın her saniyesi izleyenleri gözyaşlarına boğsa da bir bölümü sosyal medyada gündem oldu.

Ailesinden kayıplar verdiği söyleyen depremzede Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer Yüreğim'den kısa bir bölüm söylemesini rica etti.

Ünlü şarkıcıya gittiği konseri hatırlatıp "Oraya ben Çiğdem ile gelmiştim. Çiğdem benim en büyük kaybım. Sizi çok seviyordu. O dünya iyisi bir kızdı. Rica etsem Çiğdem için çok az "Aya Benzer Yüreğim" şarkısını söyler misiniz?" dedi.

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Mustafa Sandal'ın şarkıyı söylemesi ile gözyaşları sel oldu. Programın bu bölümü sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

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Sosyal medyada programın bu bölümüne; 'İzlerken bende çok ağladım', 'Mahvoldum', Bu şarkıyı dinlerken ağlayacağım hiç aklıma gelmezdi' 'Paramparça oldum' gibi yorumlar yapıldı.

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Mustafa Sandal Oğuzhan Uğur sosyal medya söyledi

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