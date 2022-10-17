Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama! FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına davet etmiş sonra silmişti: Şimdi korkak diyecekler ama...

Babala TV isimli YouTube kanalında yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' isimli programla ses getiren Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e yaptığı dave tgündem yaratmıştı. Daha önce; Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ, Cem Uzan ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu konuk alarak ses getiren Uğur; sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür'ü programına davet etmişti.

FETÖ FİRARİSİ HAKAN ŞÜKÜR'Ü PROGRAMINA DAVET ETMİŞ, SONRA SİLMİŞTİ

"Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan, Oğuzhan Uğur, Şükür'ün hesabını etiketleyerek, "Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullanan Uğur, gelen tepki ve eleştiriler sonrası söz konusu paylaşımlarını silmişti.

OĞUZHAN UĞUR'DAN YENİ AÇIKLAMA

Olay yaratan Hakan Şükür davetiyle ilgili Oğuzhan Uğur'dan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Uğur, şu ifadelere yer verdi;

"ACELE KARAR VERMİŞİM"

"Hakan Şükür’e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim.

"'KORKAK' DİYECEKLER AMA..."

Tabii bunu da parça parça atacakları için 'korkak' diyecekler ama ben hatamı kabul ederim. Soru sormak asıl benim hakkım kafasıyla baktım. Tam tartamamışım.

Bu arada halen beni FETÖ'cülükle suçlayan eski FETÖ aşıklarıyla yüzleşmeye hazırım. Onda sıkıntı yok."



