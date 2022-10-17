MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nevşin Mengü, Oğuzhan Uğur'un programına neden katılmadığını açıkladı! Jahrein yanıt verdi! Sosyal medyada gündem olan tartışma

Nevşin Mengü, Oğuzhan Uğur'un programına neden katılmadığını açıkladı! Jahrein yanıt verdi! Sosyal medyada gündem olan tartışma

17.10.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Nevşin Mengü ile Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç arasında yaşanan polemik sosyal medyada gündem oldu. Mengü, Oğuzhan Uğur'un sosyal medya yasasının tartışılacağı Mevzular Açık Mikrofon programına, konukların arasında Jahrein olduğunu görünce katılmaktan vazgeçtiğini söyledi. "Adamı ciddiye aldık, bizim hatamız,. Dijital zorbalık yapıyor, aynı ortamda bulunmam" diyen Mengü'ye, sosyal medya fenomeni Jahrein'den yanıt geldi. Jahrein "Nevşin kendisi gerçek bir zorbadır asıl" dedi.

Nevşin Mengü, Oğuzhan Uğur'un programına neden katılmadığını açıkladı! Jahrein yanıt verdi! Sosyal medyada gündem olan tartışma

Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce gibi siyasi parti liderlerini Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'da konuk eden Oğuzhan Uğur, sosyal medya yasasının tartışılacağı özel bir bölüm hazırladı. Uğur Dündar, Cüneyt Özdemir, Okan Bayülgen, Candaş Tolga Işık, Ece Üner, Özlem Gürses, Haluk Levent'in yanı sıra programa çok sayıda sosyal medya fenomeni de katıldı. Daha önce tanıtımda yer alan ve programa katılacağı duyurulan gazeteci Nevşin Mengü ise daha sonra kararından vazgeçtiğini açıkladı.

"HATA YAPTIK YAYINLARA ALDIK"

Nevşin Mengü, Mevzular Açık Mikrofon'a Jahrein'in de konuk olacağını öğrendikten sonra katılmaktan vazgeçtiğini söyledi. YouTube kanalındaki yayında konuşan Nevşin Mengü, Oğuzhan Uğur'la da görüştüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Oğuzhan Uğur güzel bir format yapıyor, beni de davet edince kabul ettim. Fakat tanıtımda baktım Jahrein falan orada. O da bizim hatamız, adamı biz ciddiye aldık
yayınlara aldık falan. Hata işte herkes hata yapabiliyor. Adam kaldıramadı bunu. Başka bir takım işlere girdi herhalde bilmiyorum, konuşmuyorum etmiyorum. Herkes farklı fikirde olabilir."

1666030853618-jaho

"ZORBALIK YAPIYORLAR"

"Keskin düşüncelere de sahip olabilir ama zorbalar zorbalık yapıyorlar, dijital zorbalık yapmakta da özgürler. Benim hakkımda da konuşabilirler
ama aynı ortamda olmak istemem. Her şey normalmiş gibi oturup konuşamam. 'Yasaklansın bunun dedikleri' demiyorum ama karşı karşıya gelip ciddiye alıp bir şey konuşmam bu saatten sonra"

nevşin mengü

JAHREİN YANIT VERDİ: BENİ KARALAYAN TWEETLERİ...

Oğuzhan Uğur'un programına konuk olarak katılan Jahrein ise Nevşin Mengü'nün bu sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Jahrein paylaşımlarında şunları söyledi:

"Nevşin kendisi gerçek bir zorbadır asıl. Haftalarca beni karalayan tweetleri favlayıp rt'ledi. Ben sadece geçmişteki ırkçı tweetlerini paylaşıp ('Abi ülke Afganistan’a döndü yaaa' gibi) bu twitleri oldukça ırkçı bulduğumu söyledim. Üstelik kendisine sosyal medya dışı ulaşıp neden böyle yaptığını sordurttuğumda bir sorunu olmadığını söyleyip ertesi gün bana hayvan düşmanı diyen bir tweeti daha favladı. Bu dünyada Nevşin dahil kimse hayvan sevgimi sorgulayacak cürme sahip değil. Herkes haddini bilsin."

jahrein

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'dan sonra yeni formatını duyurdu ve meydan okudu: Ne telefonlar aldım ama yapacağız kusuruma bakmasınlarOğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'dan sonra yeni formatını duyurdu ve meydan okudu: Ne telefonlar aldım ama yapacağız kusuruma bakmasınlar

"İZLEYİCİDEN ALDIĞIM DESTEĞİ..."

"Son olarak insanlar tarafından onaylanmam için Nevşin’in yayınına çıkmaya ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Dün kendisinin katılmadığı Açık Mikrofon programında izleyiciden aldığım desteği bölüm çıkınca kendisi dahil hepiniz göreceksiniz. Hayırlı akşamlar. "

JAH1

JAH2

JAH4

Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama! FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına davet etmiş sonra silmişti: Şimdi korkak diyecekler ama...Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama! FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına davet etmiş sonra silmişti: Şimdi korkak diyecekler ama...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eurovision'da para krizi! O ülkeler yarışmadan çekildi, sayı artabilirEurovision'da para krizi! O ülkeler yarışmadan çekildi, sayı artabilir
Özel hayat itirafı! Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yer...Özel hayat itirafı! Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yer...
Son hali şoke etti! "Kendini topla eski haline dön"Son hali şoke etti! "Kendini topla eski haline dön"
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Uğur Nevşin Mengü jahrein sosyal medya söyledi turu aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
mevşin hanım kibir abidesi işine gelmedi mi yan çizmiş normaldir

En Çok Okunan Haberler

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı

AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı

Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Şenol Güneş ve Fatih Terim göreve...

Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Şenol Güneş ve Fatih Terim göreve...

Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi

Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi

Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...

Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...

Trafikte bunu yaşayacakları akıllarının ucundan geçmezdi! Yağışlı havada dehşet saçtılar: "Delikanlıysanız durun, yoksa..."

Trafikte bunu yaşayacakları akıllarının ucundan geçmezdi! Yağışlı havada dehşet saçtılar: "Delikanlıysanız durun, yoksa..."

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.