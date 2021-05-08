Oh Olsun filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Oh Olsun filminin oyuncuları…

Oh Olsun filminde; fabrikatör iş insanı Fehmi Haznedar’ın 3 oğlu, babasının yanında işe girmek zorunda kalır. Normal şartlarda üniversite okuyan ancak yaptığı haylazlıklardan dolayı fabrikada işçi olarak çalışan Ferit, yanında çalıştığı Burhan Usta’nın kızına aşık olur… Daha önce kızlara yaptıklarıyla büyük ah alan Ferih, tam da ‘Oh Olsun’ denilecek olaylarla karşı karşıya kalır…
Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Oh Olsun filmi, 1973’te İstanbul’da çekildi. 1 Ocak 1974’te gösterime giren Oh Olsun filminin yönetmen koltuğunda usta isim Ertem Eğilmez oturdu.
Sadık Şendil’in senaryosunu yazdığı Oh Olsun filmi, aynı sene Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görüldü.
Oh Olsun filminin başrollerinde Hale Soygazi ile Tarık Akan yer alıyor. 1970'li senelerde çoğunlukla romantik-komedi filmlerinin müziklerini seslendiren dönemin başarılı sanatçılarından Füsun Önal filmle aynı ismi taşıyan "Oh Olsun" adındaki şarkıyı film için seslendirdi.
Hale Soygazi Alev -
Tarık Akan Ferit Haznedar -
Kemal Sunal Fazıl Haznedar Ferit'in abisi
Hulusi Kentmen Fehmi Haznedar Ferit'in babası
Münir Özkul Burhan Usta Alev'in babası
Halit Akçatepe Ferdi Haznedar Ferit'in kardeşi
Metin Akpınar Metin Doktor Metin
Adile Naşit - Ferit'in annesi
Beyza Başar Canan Alev'in kardeşi
Serap Olguner - -
İhsan Yüce İhsan Usta -
Nevin Güler Nevin -
Mürüvvet Sim - Alev'in annesi
Zengin bir fabrikatör olan Fehmi Haznedar'ın üç oğlundan en büyüğü Fazıl, biraz saftır. Fazıl babasının yanında çalışıyor. Ortanca oğlu Ferit ise üniversitede okuyor. Fakat kızlarla ilgilenmekten, derslere vakit ayıramaz. Küçük oğlu Ferdi de lise talebesidir fakat okulu önemsemez, karnesindeki kötü notları kalemle değiştirir.
Oğullarının yaptıklarını öğrenen Fehmi Haznedar, ceza olarak üç oğlunu da fabrikada işçi yapar ve çırak olarak Burhan Usta'nın yanına verir. Ardından Ferit, Burhan Usta'nın aynı fabrikada çalışan kızı Alev’e aşık olur ve olaylar bu andan itibaren değişmeye başlar.
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