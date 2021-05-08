Oh Olsun filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Oh Olsun filminin oyuncuları…

Oh Olsun filminde; fabrikatör iş insanı Fehmi Haznedar’ın 3 oğlu, babasının yanında işe girmek zorunda kalır. Normal şartlarda üniversite okuyan ancak yaptığı haylazlıklardan dolayı fabrikada işçi olarak çalışan Ferit, yanında çalıştığı Burhan Usta’nın kızına aşık olur… Daha önce kızlara yaptıklarıyla büyük ah alan Ferih, tam da ‘Oh Olsun’ denilecek olaylarla karşı karşıya kalır…

OH OLSUN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Oh Olsun filmi, 1973’te İstanbul’da çekildi. 1 Ocak 1974’te gösterime giren Oh Olsun filminin yönetmen koltuğunda usta isim Ertem Eğilmez oturdu.

Sadık Şendil’in senaryosunu yazdığı Oh Olsun filmi, aynı sene Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görüldü.

OH OLSUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Oh Olsun filminin başrollerinde Hale Soygazi ile Tarık Akan yer alıyor. 1970'li senelerde çoğunlukla romantik-komedi filmlerinin müziklerini seslendiren dönemin başarılı sanatçılarından Füsun Önal filmle aynı ismi taşıyan "Oh Olsun" adındaki şarkıyı film için seslendirdi.

OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

Hale Soygazi Alev -

Tarık Akan Ferit Haznedar -

Kemal Sunal Fazıl Haznedar Ferit'in abisi

Hulusi Kentmen Fehmi Haznedar Ferit'in babası

Münir Özkul Burhan Usta Alev'in babası

Halit Akçatepe Ferdi Haznedar Ferit'in kardeşi

Metin Akpınar Metin Doktor Metin

Adile Naşit - Ferit'in annesi

Beyza Başar Canan Alev'in kardeşi

Serap Olguner - -

İhsan Yüce İhsan Usta -

Nevin Güler Nevin -

Mürüvvet Sim - Alev'in annesi