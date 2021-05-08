Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Oh Olsun filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Oh Olsun filminin oyuncuları…

Oh Olsun filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Oh Olsun filminin oyuncuları…

Seo Editör-8 Seo Editör-8
08.05.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan ve yönetmen koltuğunda usta isim Ertem Eğilmez’in oturduğu Oh Olsun filminin oyuncu kadrosu arasında çok önemli isimler yer alır. Hale Soygazi ile Tarık Akan’ın başrolünde yer aldığı Oh Olsun filminin konusu da bir hayli ilginçtir…

Oh Olsun filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Oh Olsun filminin oyuncuları…

Oh Olsun filminde; fabrikatör iş insanı Fehmi Haznedar’ın 3 oğlu, babasının yanında işe girmek zorunda kalır. Normal şartlarda üniversite okuyan ancak yaptığı haylazlıklardan dolayı fabrikada işçi olarak çalışan Ferit, yanında çalıştığı Burhan Usta’nın kızına aşık olur… Daha önce kızlara yaptıklarıyla büyük ah alan Ferih, tam da ‘Oh Olsun’ denilecek olaylarla karşı karşıya kalır…

OH OLSUN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Oh Olsun filmi, 1973’te İstanbul’da çekildi. 1 Ocak 1974’te gösterime giren Oh Olsun filminin yönetmen koltuğunda usta isim Ertem Eğilmez oturdu.

Sadık Şendil’in senaryosunu yazdığı Oh Olsun filmi, aynı sene Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görüldü.

OH OLSUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Oh Olsun filminin başrollerinde Hale Soygazi ile Tarık Akan yer alıyor. 1970'li senelerde çoğunlukla romantik-komedi filmlerinin müziklerini seslendiren dönemin başarılı sanatçılarından Füsun Önal filmle aynı ismi taşıyan "Oh Olsun" adındaki şarkıyı film için seslendirdi.

Oh Olsun filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Oh Olsun filminin oyuncularıı

OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

Hale Soygazi Alev -
Tarık Akan Ferit Haznedar -
Kemal Sunal Fazıl Haznedar Ferit'in abisi
Hulusi Kentmen Fehmi Haznedar Ferit'in babası
Münir Özkul Burhan Usta Alev'in babası
Halit Akçatepe Ferdi Haznedar Ferit'in kardeşi
Metin Akpınar Metin Doktor Metin
Adile Naşit - Ferit'in annesi
Beyza Başar Canan Alev'in kardeşi
Serap Olguner - -
İhsan Yüce İhsan Usta -
Nevin Güler Nevin -
Mürüvvet Sim - Alev'in annesi

OH OLSUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Zengin bir fabrikatör olan Fehmi Haznedar'ın üç oğlundan en büyüğü Fazıl, biraz saftır. Fazıl babasının yanında çalışıyor. Ortanca oğlu Ferit ise üniversitede okuyor. Fakat kızlarla ilgilenmekten, derslere vakit ayıramaz. Küçük oğlu Ferdi de lise talebesidir fakat okulu önemsemez, karnesindeki kötü notları kalemle değiştirir.

Oğullarının yaptıklarını öğrenen Fehmi Haznedar, ceza olarak üç oğlunu da fabrikada işçi yapar ve çırak olarak Burhan Usta'nın yanına verir. Ardından Ferit, Burhan Usta'nın aynı fabrikada çalışan kızı Alev’e aşık olur ve olaylar bu andan itibaren değişmeye başlar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndüÇatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndü
Yazın yayınlanacak filmler açıklandıYazın yayınlanacak filmler açıklandı
Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel
Anahtar Kelimeler:
Hale Soygazi Tarık Akan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

IQ’su Albert Einstein’dan yüksek olan dahi insanların meslekleri

IQ’su Albert Einstein’dan yüksek olan dahi insanların meslekleri

Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi ortaya çıktı

Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi ortaya çıktı

İbo Show neden yok?

İbo Show neden yok?

Yazın yayınlanacak filmler açıklandı

Yazın yayınlanacak filmler açıklandı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Yeni filminden ilk görüntüler

Yeni filminden ilk görüntüler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Efsane buraya kadarmış

Efsane buraya kadarmış

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Nazi döneminde ölüm saçtılar! En yüksek IQ'lu 5 cani

Nazi döneminde ölüm saçtılar! En yüksek IQ'lu 5 cani

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.