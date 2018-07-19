YEMEK

Oh serin serin! Kavurucu yaz sıcakları için birbirinden çeşitli salata tarifleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

Bu sıcaklarda yemek yemek gerçekten zor. Canınız hafif ama lezzetli bir şeyler çekiyorsa bu salata tarifler tam size göre. Üstelik öyle alıştığımız basit salata tarifleri de değil bunlar :) Tariflerimiz en iştah açıcılardan!

Oh serin serin! Kavurucu yaz sıcakları için birbirinden çeşitli salata tarifleri

Kuskus salatası

kuskus

Kuskusu sevenleri buraya alabilir miyiz? Bu salataya aşık olmamak için kendinizi zor tutacaksınız! Tarifin detayları için tıklayın.

Susamlı bulgur salatası

susamlı

İsterseniz yemek olarak isterseniz salata olarak servis edin. Tercih sizin :) Tarifn detayları için tıklayın.

Peynirli karpuz salatası

karpuz

Bu tarif çok kolay... Serinleten peynirli karpuz salatası sunumuyla da göz kamaştırıyor! Tarifin detayları için tıklayın.

Tahin soslu tavuk salata

tahin

Izgara tavuk ve marul salatası birbirine çok yakışan lezzetler. Ayrı ayrı özellikle akşam yemeklerinde hafif ama doyurucu bir seçenek oluyor. Evde kalmış tavuk ızgaranız varsa da bu tarifi kalan tavuğu değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Elmalı kereviz salatası

kereviz

Akşam yemeğine hazırlayacağınız, oldukça hafif ancak bir o kadar da lezzetli bir tarif! Elmalı kereviz salatası tarifi ve detayları tıklayın.

Çilekli ıspanak salatası

cilekli-ispanak-salatasi-770x433

Kavurucu sıcaklar yüzünden kaçan iştahları kabartacak muhteşem bir salata tarifimiz var. Detayları için tıklayın.

Nohut salatası

nohut

Hem pratik hem de çok lezzetli! Tarifin detayları için tıklayın.

Peynirli domatesli yaz salatası

peynirli

Sarımsak, fesleğen, domates, kızarmış ekmek ve peynirle hazırlayacağınız kolay ve doyurucu bir yaz salatası bu tarifte... Detaylar için tıklayın.

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