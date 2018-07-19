Oh serin serin! Kavurucu yaz sıcakları için birbirinden çeşitli salata tarifleri

Kuskus salatası

Kuskusu sevenleri buraya alabilir miyiz? Bu salataya aşık olmamak için kendinizi zor tutacaksınız! Tarifin detayları için tıklayın.

Susamlı bulgur salatası

İsterseniz yemek olarak isterseniz salata olarak servis edin. Tercih sizin :) Tarifn detayları için tıklayın.

Peynirli karpuz salatası

Bu tarif çok kolay... Serinleten peynirli karpuz salatası sunumuyla da göz kamaştırıyor! Tarifin detayları için tıklayın.

Tahin soslu tavuk salata

Izgara tavuk ve marul salatası birbirine çok yakışan lezzetler. Ayrı ayrı özellikle akşam yemeklerinde hafif ama doyurucu bir seçenek oluyor. Evde kalmış tavuk ızgaranız varsa da bu tarifi kalan tavuğu değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Elmalı kereviz salatası

Akşam yemeğine hazırlayacağınız, oldukça hafif ancak bir o kadar da lezzetli bir tarif! Elmalı kereviz salatası tarifi ve detayları tıklayın.

Çilekli ıspanak salatası

Kavurucu sıcaklar yüzünden kaçan iştahları kabartacak muhteşem bir salata tarifimiz var. Detayları için tıklayın.

Nohut salatası

Hem pratik hem de çok lezzetli! Tarifin detayları için tıklayın.

Peynirli domatesli yaz salatası

Sarımsak, fesleğen, domates, kızarmış ekmek ve peynirle hazırlayacağınız kolay ve doyurucu bir yaz salatası bu tarifte... Detaylar için tıklayın.