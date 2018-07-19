Oh serin serin! Kavurucu yaz sıcakları için birbirinden çeşitli salata tarifleri

Kuskusu sevenleri buraya alabilir miyiz? Bu salataya aşık olmamak için kendinizi zor tutacaksınız! Tarifin detayları için tıklayın.
İsterseniz yemek olarak isterseniz salata olarak servis edin. Tercih sizin :) Tarifn detayları için tıklayın.
Bu tarif çok kolay... Serinleten peynirli karpuz salatası sunumuyla da göz kamaştırıyor! Tarifin detayları için tıklayın.
Izgara tavuk ve marul salatası birbirine çok yakışan lezzetler. Ayrı ayrı özellikle akşam yemeklerinde hafif ama doyurucu bir seçenek oluyor. Evde kalmış tavuk ızgaranız varsa da bu tarifi kalan tavuğu değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.
Akşam yemeğine hazırlayacağınız, oldukça hafif ancak bir o kadar da lezzetli bir tarif! Elmalı kereviz salatası tarifi ve detayları tıklayın.
Kavurucu sıcaklar yüzünden kaçan iştahları kabartacak muhteşem bir salata tarifimiz var. Detayları için tıklayın.
Hem pratik hem de çok lezzetli! Tarifin detayları için tıklayın.
Sarımsak, fesleğen, domates, kızarmış ekmek ve peynirle hazırlayacağınız kolay ve doyurucu bir yaz salatası bu tarifte... Detaylar için tıklayın.
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