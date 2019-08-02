Okan Bayülgen'den Şahan Gökbakar'ı kızdıracak sözler!

Son olarak, radikal bir karar alarak saçlarını kazıtması ile gündeme gelen Okan Bayülgen, TV100'de yayınlanan Sabah Sohbeti programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu.
Hem kendi özel hayatı hem de sinema üzerine konuşan ünlü şovmen, Şahan Gökbakar'ı sinirlendirecek açıklamalara da imza attı.
Okan Bayülgen'in açıklamalarından dikkat çekenler şunlar oldu:
"Daha önce de kazıtmıştım saçlarımı. İnsanda böyle bir delirme hali oluyor. Erkeklerde dazlaklığı seksi buluyorum. Saçımı boyatmak için kadın kuaförüne gidiyorum. Sevgilim Selin Atasoy yeni halimi görünce şaşırmadı.
EN ÇOK PARA KAZANAN BEYAZ!
Hayatımda her şey yolunda. Televizyondan, radyodan ve reklam dünyasından uzak kaldığım süre içerisinde her gün işe gitmem gerekiyordu ben faizi sevmem. Ev alıp satmayı sevmem rant sevmem. Emlak bir tip değilim. En çok para kazanan Beyazıt Öztürk'tür. Hep diyorum hepimiz yaşlandığımızda Beyazıt'ın dairelerinde kiracı olacağız. Beyazıt akıllıdır kafası çalışır bu işlere.
Ben içerik ürettiğim sürece açtığım işletmeler batmaz. Türkiye'de canlı gösterilere büyük ilgi var. Üvey babamdan Bodrum'da bana miras kalan iki dükkan var.
ŞAHAN'IN FİLMLERİ KÖTÜ
Bir tarafta Nuri Bilge Ceylan var bir tarafta da Şahan Gökbakar. Ortası boş... Ne yapsam gişede batacak. Ben bu sektöre bir şey yapmak istemiyorum. Sinemayı seviyorum ama bu kadar aptal bir sektöre hizmet etmek istemiyorum. Birinin filmleri iyi seyirci yok... Öbürünün filmlerini herkes izliyor filmler kötü... Şahan Gökbakar'ın filmleri kötü ama herkes izliyor.
Cem Yılmaz'a bayılıyorum. Sineması da çok güzel... Cem Yılmaz'ın üzerinde aptal bir baskı var."
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