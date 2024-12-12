Okan Buruk Malmö maçının ardından 'çok sakatımız var' diyerek açıkladı! "2 isim daha..."

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Malmö ile karşılaşan Galatasaray 2-1 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılırken, İsveç'ten 1 puanla dönmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlıklara dikkat çekti.

"AYAĞI AĞRIDIĞI İÇİN ÇIKARDI"

"Maçın başını çok iyi oynamadık. Devre arası da konuştuk. Kendi kimliğimizi koyamadık. İkinci yarıda istediklerimizi yaptık. Topa sahip olduk, acele etmedik, pozisyona girdik, öne geçtik. Buraya çok eksik geldik ve Davinson'un sakatlığı, yorgunluklar, değişiklikler yaptık. Son bölümü çok iyi oynamadık. İyi savunamadık. Değişiklikler yaptık. Jelert'in ayağı ağrıdığı için değişiklik de istedi. Çok fazla seçeneğimiz de yoktu. Hepimizin olduğu pozisyonda gol yedik. Onda üzülüyoruz. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. Daha iyi savunmayla maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda iyi savunma yapamadık."

"ÜZGÜNÜZ"

"Üzgünüz. Ama tabii ki 2 puan ortalamasıyla devam ediyoruz. Bundan sonra iç saha maçı ve Ajax maçını kazanıp, ilk 8'de çıkmak istiyoruz."

"DAVINSON AĞRI HİSSETTİ"

"Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Devam etmedi. Onunla ilgili bakacağız. Jelert'te yorgunluk ağrısı oldu. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Davinson'da herhalde ufak bir ağrısı oldu. Daha kötüye gitmemesini istedi. Bu zor dönemde oyuncu azaldıkça benim için de işler zorlaşıyor."

"ÇOK SAKATIMIZ VAR"

"Bizim için zor bir dönem. Çok sakatımız var. Bugün bunun etkilerini gördük. İnşallah en kısa sürede oyuncularımızı toparlayacağız. Bugünkü beraberlik, son dakika golü bizi üzdü. Burada ilk 8'de olma şansımızı devam ettiriyoruz. Bizim açımızdan olumlu yanı bu. Elimizdeki maçı son dakika golüyle verdik."

"ZİYECH BİZİM OYUNCUMUZ"

"Hakim Ziyech, bizim oyuncumuz. Bir sonraki maç için herkes gibi onun da oynama potansiyeli var."