Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi? Kendisi açıkladı: "Buna tahrik oldu! İstesem darp raporu alırdım"

Burun sıkma skandalının kahramanlarından olan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sessizliğini günler sonra bozdu. Fenerbahçe derbisi sonrası sahada Jose Mourinho ile neler yaşadığını ilk kez anlatan Okan Buruk, o anda neler söylediğini açıkladı.

Ekol TV'den Candaş Tolga Işık'a konuşan Buruk, ''Mourinho buna tahrik oldu'' dedi ve şöyle konuştu:

OKAN BURUK, HAKEMLERE NE DEDİĞİNİ AÇIKLADI

"Hakem o taraftaydı. Hakem ile Fenerbahçe teknik direktörünün konuştuğunu görerek gidip özellikle ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce 'çok iyi maç yönettiniz' dedim. O anda da Fenerbahçe Teknik Direktörü buna tahrik oldu. O da aynı anda hakemleri eleştiriyordu. Hakemlere 'Çok iyi maç yönettiniz' demem onu tahrik etti muhtemelen."

"Hakemlere 'Don't listen to him' (Onu dinlemeyin) dediniz mi?" sorusuna da yanıt veren Buruk, açıklamasının devamında şunları söyledi;

"Hayır öyle bir şey söylemedim. Sadece Türkçe ve İngilizce 'çok iyi maç yönettiniz' dedim.

"NASIL SEVİNECEĞİMİ DE KİMSEYE SORACAK DEĞİLİM"

Ben ezeli rakibimiz kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim. Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. Neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim.

"3-4 KERE KÜFÜR ETTİ!"

Bize maç boyunca 3-4 kere Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı küfür etti, tahrik etti.

"İSTESEM DARP RAPORU ALIRDIM"

Olayı büyütmek istesem; suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim.

'GERÇEKTEN CANIM YANDI'

Orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri bilir herkes, benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı.

"ÇIKIP ÖZÜR DİLEYECEKLERİNE..."

Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum."