Okan Buruk'tan Galatasaraylı futbolculara uyarı! ''7-0'ın intikamı olarak görecekler''

Galatasaray'da gözler Başakşehir maçına çevrildi. Ligde zirvede bulunan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i eleyip kupada da yarı finale yükselmek istiyor. Takımıyla zorlu maç öncesinde toplantı yapan Okan Buruk, 7-0'lık maçı hatırlattı.

ROTASYON YOK

Ligi olduğu gibi kupayı da isteyen Okan Buruk, Başakşehir maçında rotasyon yapmayacak ve kazanabilecek 11'i sahaya sürecek. Sol bekte Adekugbe’nin yerine Dubois ile maça başlaması beklenen Okan Buruk oyuncularıyla toplantı yaptı.

KAZANIRSA EKSTRA İZİN VERECEK

Bu haftayı "BAY" geçecek olan Galatasaray'da, bugünkü kupa maçından sonra takıma izin verilecek, turu geçmesi halinde 2 gün izin yapacak futbolcular iyiden iyiye motive olmuş durumda.

"7-0'IN İNTİKAMI"

Oyuncularıyla konuşan Okan Buruk, "Ligde 7-0 yendiğimiz rakibimizle oynayacağız. Bu maçı onlar 7-0’ın intikamı olarak görecekler. Karşımızda son derece hırslı olacaklar." dediği ifade edildi.



