SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Okan Buruk'tan Galatasaraylı futbolculara uyarı! ''7-0'ın intikamı olarak görecekler''

Okan Buruk'tan Galatasaraylı futbolculara uyarı! ''7-0'ın intikamı olarak görecekler''

05.04.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Başakşehir'de bu maç büyük önem taşıyor. Kazananın yarı finale yükseleceği mücadele öncesi iki takımın hocası da oyuncularıyla toplantı yaptı.

Okan Buruk'tan Galatasaraylı futbolculara uyarı! ''7-0'ın intikamı olarak görecekler''

Galatasaray'da gözler Başakşehir maçına çevrildi. Ligde zirvede bulunan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i eleyip kupada da yarı finale yükselmek istiyor. Takımıyla zorlu maç öncesinde toplantı yapan Okan Buruk, 7-0'lık maçı hatırlattı.

ROTASYON YOK

c42eebae939446bba9fce26cde153dd0

Ligi olduğu gibi kupayı da isteyen Okan Buruk, Başakşehir maçında rotasyon yapmayacak ve kazanabilecek 11'i sahaya sürecek. Sol bekte Adekugbe’nin yerine Dubois ile maça başlaması beklenen Okan Buruk oyuncularıyla toplantı yaptı.

KAZANIRSA EKSTRA İZİN VERECEK

FfyFGquXEAQRCXv

Bu haftayı "BAY" geçecek olan Galatasaray'da, bugünkü kupa maçından sonra takıma izin verilecek, turu geçmesi halinde 2 gün izin yapacak futbolcular iyiden iyiye motive olmuş durumda.

"7-0'IN İNTİKAMI"

374149

Oyuncularıyla konuşan Okan Buruk, "Ligde 7-0 yendiğimiz rakibimizle oynayacağız. Bu maçı onlar 7-0’ın intikamı olarak görecekler. Karşımızda son derece hırslı olacaklar." dediği ifade edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'a karşı geri döndüler! Yarı final...Trabzonspor'a karşı geri döndüler! Yarı final...
Derbi sonrası Dilmen bombaladı: Lig bitmiştir!Derbi sonrası Dilmen bombaladı: Lig bitmiştir!
'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!''Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir Emre Belözoğlu galatasaray maçı buruk maçın başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi!

Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!

Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!

Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!

Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.