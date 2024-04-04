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Okan Buruk'tan olay yaratan sözler! ''Ali Koç herkesi tehdit ediyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.04.2024 14:54
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Galatasaray'da oyuncular iyiden iyiye konsantre olmaya başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından sonra Okan Buruk'un toplantı yaparak odaklanmayı arttırdığı öğrenildi.

Okan Buruk'tan olay yaratan sözler! ''Ali Koç herkesi tehdit ediyor''

Ali Koç'un açıklamaları Galatasaraylı futbolcuları daha da motive etti.

"RAHAT UYUYORUZ"

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Hatay maçında golü attıktan sonra "Rahat uyuyoruz" şeklinde gol sevinci yapan Icardi, karşılaşma sonrası "Bilge bir ihtiyar hakkında kötü konuşmanın kendi özgüveninizi yükseltmeye çalışmanın beceriksizce bir yolu olduğunu söyler. Kıskançlığı nihati iltifat haline getirmek." mesajını paylaşmıştı.

OKAN BURUK: "ALİ KOÇ TEHDİT EDİYOR"

Okan Buruk'un oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Rakip takımın başkanı kendi taraftarlarını uyutmak için herkesi tehdit ediyor. Biz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Çıkacağız, oynayacağız ve kazanacağız." dediği öğrenildi.

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