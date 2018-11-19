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Okan Kurt'tan jet yanıt: Bütün kamera kayıtlarını verebilirim

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 09:06 | Son Güncelleme

Demet Akalın ile boşandıktan sonra zor günler geçiren Okan Kurt'un geçtiğimiz gün bir kadınla yakalandığı iddia edilmişti. Okan Kurt bu iddialara jet hızında yanıt verdi.

Okan Kurt'tan jet yanıt: Bütün kamera kayıtlarını verebilirim

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt hakkında çıkan iddialara jet hızında yanıt verdi!

Mekanda iki saat baş başa kadın arkadaşıyla sohbet ettiği iddia edilen Okan Kurt, sosyal medya hesabından haberle ilgili açıklama yaptı.

Kurt hakkında çıkan haberlerin gerçeklik payı taşımadığını söylerken o mekana da hiç gitmediğini ve hatta mekan yetkilileri ile de konuştuğunu şu sözlerle anlattı:

"Bir haber yaparken insanların biraz dikkat etmesi lazım. Bu yalan dünyanın rüzgarına kapılıp kul hakkı yemeyin. Ahiretinizi yakmayın."

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Demet Akalın 10 gün önce ''Okan'ı özledim. Bana 'İşlerimi düzeltip yine karşına çıkacağım' dedi. Bekliyorum. Başka bir aşk yaşamam mümkün değil. Biz severek ayrıldık'' demişti.

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