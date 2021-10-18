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Okan Kurt'un rehin alındığı kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

18.10.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuaförü olarak bilinen Özgür Usta tarafında rehin aldığı ileri sürüldü. Emniyet güçlerinin olay yerine akın ettiği kavganın nedeninin Kurt'un yapılan sözleşmeye uymaması ve yasak olmasına rağmen kardeşine ait mekanda düğün yapması olarak gösterildi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Okan Kurt'un kardeşine ait restoranın komşusuyla kavga ettiği hatta mekanda alıkonulduğunu söyledi. "Okan'ın can güvenliği yok, polisi içeri almıyorlar" diyen Akalın, emniyet güçlerinden ve basın mensuplarından da yardım istedi.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyorDemet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

"BEN CUMHURBAŞKANI'NIN BERBERİYİM, BU SOKAĞIN SAHİBİYİM"

Olay sonrası açıklama yapan Okan Kurt, "Ben kız kardeşimin dükkanına geldim. Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonrada onlar öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik. Tehdit burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk. Ama ben burada 'Bu sokağın sahibiyim' bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme 'Siz buradan gideceksiniz' tehditleri. Arabamızı parçalamışlar, babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler" dedi.

SÖZLEŞMEYE DÜĞÜN VE NİŞAN YAPILAMAZ ŞARTI KOYDU

Yaşanan kavganın merak edilen detayları da ortaya çıktı. Magazin Kolik'te yer alan habere göre, Kıyı Emniyetinin kullanımına ait yeri kiralayan özel berber Özgür Usta, kiralamış olduğu bölgenin bir kısmını kira + cirodan pay karşılığı Demet Akalın-Okan Kurt çiftine kiraya verdiği, sözleşmeye de düğün ve nişan organizasyonu yapılamaz şartı konduğu öğrenildi.

TARTIŞMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Olay akşamı, Okan Kurt'un annesinin yakın bir arkadaşının kızının 135 kişilik bir nişan töreni ve yemeği vardı, nişanlı çiftin mekanın koridorunda resim çektirmesi sonrası olayların başlangıç noktası oldu. Mekanı Okan Kurt ve Demet Akalın'a kiraya veren Özgür Usta, 'Koridorda resim çektiremeyeceklerini, koridoru kullanma hakkı olmadığını ve eğer koridoru kullanmak istiyorlarsa ayda 8 bin TL koridor kirası vermeleri gerektiğini söyledi. Olayların büyümesiyle Usta, Okan Kurt'u mekandan çıkarmıyor. Kurt'un arkadaşlarına haber vermesiyle de tartışmanın dozu artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demet Akalın
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