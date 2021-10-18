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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

18.10.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etti. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yardım talebinde bulunarak eşinin dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etti. Olayın ardından Okan Kurt, "Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme de tehditte bulundular" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etti. Bunun üzerine Akalın ise sosyal medya üzerinden yardım isteyerek eşinin işletmeden dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etti. Söz konusu paylaşımda ünlü isim, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.

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"YANDAKİ ARKADAŞLAR TEHDİT ETTİ"

Söz konusu kavga ile ilgili olarak Okan Kurt'tan da ilk açıklama geldi. Olayın ardından gazetecilere konuşan Kurt, "Ben kız kardeşimin dükkanına geldim. Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonrada onlar öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik." dedi.

"BUGÜNE KADAR CUMHURBAŞKANIMIZIN HATRINA SUSTUK"

Bir muhabirin "Tehdit neyden kaynaklı?" sorusuna ise Kurt, "Tehdit burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk.

"BU SOKAĞIN SAHİBİYİM"

Ama ben burada 'Bu sokağın sahibiyim' bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme 'Siz buradan gideceksiniz' tehditleri. Arabamızı parçalamışlar, babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler" ifadelerini kullandı.

KURT'UN BABASININ ARABASI PARÇALANDI

Çıkan kavgada Okan Kurt'un arabası da parçalandı. Çok sayıda polis ekibinin geldiği olay yerinde Kurt'un babasının arabasının silecekleri ve dikiz aynaları kırıldı. Olay yerinde basın mensuplarıyla konuşan Kurt, "Bu mu insanlık. Bakın arabayı ne hale getirmişler" dedi.

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KAVGANIN SEBEBİ OKAN KURT'UN MEKANDA DÜĞÜN DÜZENLEMESİ İDDİASI

Snobmagazin'in aktardığı bir detaya göre kavganın sebebi, Okan Kurt'un Hirahan'da ardı ardına düğün organizasyonları yapmaya başlaması. Bu durum üzerine mekanın sahipleri, bunun anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyerek işletmenin kebapçı olarak devam etmesini istediler. Ancak iddiaya göre Okan Kurt bu akşam yine Hirahan'da düğün organizasyonu yapınca mekanın sahipleri ile arasında tartışma çıktı. Çıkan kavganın sonunda iki taraf da karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldular.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demet Akalın
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