YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Oklava kullanmadan hamurunu açabileceksiniz! En pratik börek tarifi...

Oklava kullanmadan hamurunu açabileceksiniz! En pratik börek tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan börek, birbirinden farklı çeşitleriyle her damağa hitap eder. Yapımı zahmetli gibi görünse de bu pratik öneriler sayesinde kolay bir şekilde böreğinizi hazırlayıp konuklarınıza servis edebileceksiniz. İşte oklava kullanmadan hamurunu açabileceğiniz börek tarifi...

Oklava kullanmadan hamurunu açabileceksiniz! En pratik börek tarifi...

Oklava kullanmadan hamurunu açabileceğiniz bu börek tarifi yeni favoriniz olacak. İşte lezzetli ve pratik bir börek tarifi...

EL AÇMASI BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

  • 5 su bardağı un

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 2 su bardağı ılık su

  • Yarım yemek kaşığından biraz az tuz

  • 1 yemek kaşığı kuru maya

  • Yarım yemek kaşığı toz şeker

İç Dolgusu İçin:

  • 3 çorba kasesi yıkanıp doğranmış ıspanak

  • Yarım demet maydanoz

  • 1 çay bardağı lor peyniri

  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 büyük kuru soğan

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

  • Hamuru hazırlayacağınız karıştırma kabına kuru maya, toz şeker ve tuzu ekleyip karıştırın.

  • Daha sonra su ve sirkeyi ekleyip karıştırmaya devam edin.

  • Hamur için son olarak unu ekleyin ve harmanlayın. Bu aşamada unu azar azar eklemeye dikkat edin. Amaç, bu börek için ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmek. Hamurunuzun kıvamına göre tarifte verilen ölçüden daha az ya da fazla un kullanmanız gerekebilir.

  • Hamurunuzu hazırladıktan sonra üzerini streç film ile kapatın.

  • Siz böreğinizin iç harcını hazırlarken hamurunuzu ılık bir ortamda 25 dakika dinlendirin.

  • İç harcı için bir tavaya sıvı yağ koyup ocağa alın ve doğramış olduğunuz kuru soğanı tavaya ekleyin.

  • Soğanları renkleri pembeleşinceye kadar 2-3 dakika kadar kavurun.

  • Soğanların üzerine doğranmış ıspanaklar ile tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin ve karıştırın.

  • Harç karışımına son olarak lor peyniri ile ince ince doğranmış maydanozu ekleyin ve ıspanaklar diriliğini kaybedene kadar karıştırarak pişirin ve sonrasında soğuması için kenara alın.

  • İç harcınız soğurken siz de mayalanmış hamuru alın ve 4 eşit parçaya bölün.

  • Ardından bezeleri yuvarlayın ve yarım çay bardağı yağ ile bezeleri iyice yağlayın.

  • Bezeleri tekrar bir kaba alarak üzerini yine streç film ile kapatın ve 20 dakika dinlendirin.

  • Dinlenen bezelerin bir tanesini yağlanmış tezgah üzerine alın. Ellerinizle gerdirerek ve parmak uçlarınızla hamuru çekip inceltin. Hamurunuz ne kadar ince olursa böreğiniz o kadar güzel olur. Bu yüzden hamurunuzu mümkün olduğu kadar ince açmaya çalışın.

  • Açtığınız hamurun her iki kenarına iç harcınızdan koyun ve yufkanızı bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölün.

  • Harç koyduğunuz her bir parçayı rulo şeklinde yuvarlayın ve elde ettiğiniz ruloyu kendi etrafında sararak sarmal haline getirin.

  • Her bir bezeden elde ettiğiniz sarmal şeklindeki böreklerinizi yağlanmış fırın tepsisine alın ve üzerlerini yağlayın.

  • Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 45-50 dakika pişirin ve soğumadan servis edin.
    • GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
    Kahveden Pastaya Muhteşem Lezzetler İçin Karamel TarifiKahveden Pastaya Muhteşem Lezzetler İçin Karamel Tarifi
    Lezzetli bir mercimek çorbası için ipuçlarıLezzetli bir mercimek çorbası için ipuçları
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    İlginizi Çekebilir
    Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
    Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
    5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?
    5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?
    Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
    Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
    Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
    Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
    Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
    Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Sokak Lezzetini Mutfağınıza Taşıyın: Sosisli Tarifi
    Sokak Lezzetini Mutfağınıza Taşıyın: Sosisli Tarifi
    Kış Mevsiminin Vazgeçilmezi: Portakallı Kurabiye Tarifi
    Kış Mevsiminin Vazgeçilmezi: Portakallı Kurabiye Tarifi
    4 farklı mısırlı tarif
    4 farklı mısırlı tarif
    4 farklı kuru domatesli tarif
    4 farklı kuru domatesli tarif
    Ana malzemesi birbirinden farklı 3 adet dolma tarifi
    Ana malzemesi birbirinden farklı 3 adet dolma tarifi
    Çay ile yapılabilecek 3 farklı tatlı tarifi
    Çay ile yapılabilecek 3 farklı tatlı tarifi
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.