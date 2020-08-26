Oklava kullanmadan hamurunu açabileceksiniz! En pratik börek tarifi...

Siz böreğinizin iç harcını hazırlarken hamurunuzu ılık bir ortamda 25 dakika dinlendirin.

Hamur için son olarak unu ekleyin ve harmanlayın. Bu aşamada unu azar azar eklemeye dikkat edin. Amaç, bu börek için ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmek. Hamurunuzun kıvamına göre tarifte verilen ölçüden daha az ya da fazla un kullanmanız gerekebilir.

Daha sonra su ve sirkeyi ekleyip karıştırmaya devam edin.

Oklava kullanmadan hamurunu açabileceğiniz bu börek tarifi yeni favoriniz olacak. İşte lezzetli ve pratik bir börek tarifi...

İç harcı için bir tavaya sıvı yağ koyup ocağa alın ve doğramış olduğunuz kuru soğanı tavaya ekleyin.

Soğanları renkleri pembeleşinceye kadar 2-3 dakika kadar kavurun.

Soğanların üzerine doğranmış ıspanaklar ile tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin ve karıştırın.

Harç karışımına son olarak lor peyniri ile ince ince doğranmış maydanozu ekleyin ve ıspanaklar diriliğini kaybedene kadar karıştırarak pişirin ve sonrasında soğuması için kenara alın.

İç harcınız soğurken siz de mayalanmış hamuru alın ve 4 eşit parçaya bölün.

Ardından bezeleri yuvarlayın ve yarım çay bardağı yağ ile bezeleri iyice yağlayın.

Bezeleri tekrar bir kaba alarak üzerini yine streç film ile kapatın ve 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen bezelerin bir tanesini yağlanmış tezgah üzerine alın. Ellerinizle gerdirerek ve parmak uçlarınızla hamuru çekip inceltin. Hamurunuz ne kadar ince olursa böreğiniz o kadar güzel olur. Bu yüzden hamurunuzu mümkün olduğu kadar ince açmaya çalışın.

Açtığınız hamurun her iki kenarına iç harcınızdan koyun ve yufkanızı bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölün.

Harç koyduğunuz her bir parçayı rulo şeklinde yuvarlayın ve elde ettiğiniz ruloyu kendi etrafında sararak sarmal haline getirin.

Her bir bezeden elde ettiğiniz sarmal şeklindeki böreklerinizi yağlanmış fırın tepsisine alın ve üzerlerini yağlayın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 45-50 dakika pişirin ve soğumadan servis edin.

