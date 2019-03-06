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Oklu kirpiyi sopayla döve döve öldürmüşlerdi! Flaş karar

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YAŞAM  | 06.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 kişiye 19 bin 165 lira idari para cezası verildi.

Oklu kirpiyi sopayla döve döve öldürmüşlerdi! Flaş karar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "pitbull" cinsi köpek kullanılarak yuvasından çıkarılan oklu kirpinin sopayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 kişiye, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından da yaptırım uygulandı.

DKMP ekipleri, oklu kirpiyi öldüren kişilere, Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 5 bin 151 lira tazminat cezası, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında da 14 bin 14 lira idari para cezası uyguladı. Böylece söz konusu kişilere toplamda 19 bin 165 lira para cezası verilmiş oldu.

Kirpinin öldürülmesi görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine DKMP ekipleri harekete geçerek, konuyu jandarma ve emniyete bildirmiş, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 3 kişi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun "yasaklara uymama" başlıklı 21. maddesinin, "Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması tehlikesine ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" fıkrasına muhalefetten tutuklanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kirpi okul kirpi Şanlıurfa

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