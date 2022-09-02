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Oksijen metal mi, ametal mi? Oksijen periyodik tabloda hangi gruptadır?

01.09.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atom numarası 8 olan oksijen elementi, her an soluduğumuz havanın yüzde 21'ini oluşturur. Kimyasal özelliğe sahip olan oksijen, kalkojendir. Peki, oksijen metal mi ametal mi?

Oksijen metal mi, ametal mi? Oksijen periyodik tabloda hangi gruptadır?

Simgesi "O" olan oksijen elementinin Yunanca kökenli bir isimden türediği bilinir. Yunanca "oksis-" ve "-jenēs" kelimelerinin birleşimiyle oluşur. İsimlendirildiği zamanlarda asitlerin, oksijen içerikli olduğu düşünülürdü. Gaz hâldeyken renksiz, sıvı hâldeyken soluk mavi renklidir.

Oksijen ametal mi?

Oksijen ametal grubunda yer alır. Erime ve kaynama noktası düşük olan oksijen, ametalik özellikleri bünyesinde barındırır. Başta oksitler olmak üzere periyodik tablodaki neredeyse tüm elementlerle bileşik oluşturabilir. Büyük ölçüde reaktif bir ametaldir. Suyun kütlesinin %80-85'i kadarını oksijen oluşturur bu nedenle oksijenin kullanım alanları ve bulunma sıklığı yüksektir.

Metal ametal nasıl ayırt edilir? Bir elementin metal mi ametal mi olduğunu nasıl anlarız?Metal ametal nasıl ayırt edilir? Bir elementin metal mi ametal mi olduğunu nasıl anlarız?

Oksijenin kullanım alanları nelerdir?

  • Plastik, tekstil ve çelik üretimi
  • Roket yakıtı yapımı
  • Tıbbi tedaviler
  • Metalurji
  • Demir ve çelik sanayi
  • Dalış tüpleri

Oksijen periyodik tabloda hangi gruptadır?

Oksijen periyodik tablonun 16. grubunda bulunur. 6A olarak da bilinen bu grupta 2. periyotta yer alır. Periyodik tabloda, kalkojen grubundadır. Kalkojen grubu çoğu zaman "oksijen ailesi" olarak tanımlanır.

Ametal nedir, doğada nasıl bulunur ve oluşur? Ametallerin özellikleri nelerdir?Ametal nedir, doğada nasıl bulunur ve oluşur? Ametallerin özellikleri nelerdir?


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Oksijen periyodik tablo
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