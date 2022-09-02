Oksijen metal mi, ametal mi? Oksijen periyodik tabloda hangi gruptadır?

Simgesi "O" olan oksijen elementinin Yunanca kökenli bir isimden türediği bilinir. Yunanca "oksis-" ve "-jenēs" kelimelerinin birleşimiyle oluşur. İsimlendirildiği zamanlarda asitlerin, oksijen içerikli olduğu düşünülürdü. Gaz hâldeyken renksiz, sıvı hâldeyken soluk mavi renklidir.
Oksijen ametal grubunda yer alır. Erime ve kaynama noktası düşük olan oksijen, ametalik özellikleri bünyesinde barındırır. Başta oksitler olmak üzere periyodik tablodaki neredeyse tüm elementlerle bileşik oluşturabilir. Büyük ölçüde reaktif bir ametaldir. Suyun kütlesinin %80-85'i kadarını oksijen oluşturur bu nedenle oksijenin kullanım alanları ve bulunma sıklığı yüksektir.
Oksijen periyodik tablonun 16. grubunda bulunur. 6A olarak da bilinen bu grupta 2. periyotta yer alır. Periyodik tabloda, kalkojen grubundadır. Kalkojen grubu çoğu zaman "oksijen ailesi" olarak tanımlanır.
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