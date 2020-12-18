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Öksürüğü yüzde 50 azaltıyor! Antibiyotikten yüzde 36 daha etkili

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 18.12.2020 08:00 | Son Güncelleme:
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Öksürüğü yüzde 50 azaltıyor! Antibiyotikten yüzde 36 daha etkili

Solunum yolu hastalıklarının arttığı kış günlerinde öksürük şikayetleri de artış gösteriyor. İlaç kullanmak yerini çareyi doğada arayanların ilk tercihi ise bal ve propolis oluyor. Üstelik bu gıdanın, antibiyotik ve ağrı kesicilerden yüzde 36 daha etkili olduğu, Oxford Üniversitesi tarafından ispatlandı. Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, ilgilenenler için öksürük kesici propolis karışımının detaylarını anlattı, buyursunlar.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte düşen sıcaklıklar, solunum yolu enfeksiyonlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar mevsim geçişlerinde hastalanmamak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması konusunda vatandaşları uyarıyor. Zengin içeriğiyle doğal gıdalar arasında büyük öneme sahip olan ve piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden çok daha etkili olduğu Oxford Üniversitesi tarafından yapılan testler ile ispatlanan bala olan talep giderek artıyor.

ÖKSÜRÜĞÜ YÜZDE 50 AZALTTIĞI SAPTANDI

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde balın çok etkili olduğunu belirten Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, propolis ve bal ile yapılan karışımların çok daha güçlü olduğunun altını çizdi. Bal Gurmesi Aksoy, "Bal ve arı ürünleri insanların doğada tüketebileceği en kıymetli gıdaların başında geliyor. Oxford Üniversitesi, balın üst solunum yolu hastalıklarına karşı antibiyotik ve ağrı kesicilerden ortalama yüzde 36 daha fazla etkili olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca gene araştırmalara göre balın iyileşme sürecini kimi durumlarda 2 güne düşürdüğünü ve öksürüğü yüzde 50 azalttığı saptandı. Balın etkisini daha da artırmak için propolis ile doğru karışım şeklinde tüketilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAL VE PROPOLİS BİRLİKTE NASIL KULLANILIR?

Aksoy, salgın hastalıklara karşı bal ve propolis karışımının şu şekilde kullanılması gerektiğini söyledi: "Arı ürünlerinden hazırlanacak tüm karışımlarda öncelikle doğal, saf ve katkısız ürünler tercih edilmeli.
Doğallığından emin olduğumuz her bir çorba kaşığı ham bal için yarım çay kaşığı katkısız toz propolis eklenmeli.

Karışımlar hazırlanırken asla metal kaşık kullanılmamalı. Hazırlanan karışım cam kavanozda, serin ve rutubetsiz bir yerde, oda sıcaklığında saklanmalı. Sabahları aç karnına düzenli şekilde tüketilmeli" şeklinde konuştu.


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