Öksürüğü yüzde 50 azaltıyor! Antibiyotikten yüzde 36 daha etkili

Kış aylarının başlamasıyla birlikte düşen sıcaklıklar, solunum yolu enfeksiyonlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar mevsim geçişlerinde hastalanmamak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması konusunda vatandaşları uyarıyor. Zengin içeriğiyle doğal gıdalar arasında büyük öneme sahip olan ve piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden çok daha etkili olduğu Oxford Üniversitesi tarafından yapılan testler ile ispatlanan bala olan talep giderek artıyor.

ÖKSÜRÜĞÜ YÜZDE 50 AZALTTIĞI SAPTANDI

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde balın çok etkili olduğunu belirten Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, propolis ve bal ile yapılan karışımların çok daha güçlü olduğunun altını çizdi. Bal Gurmesi Aksoy, "Bal ve arı ürünleri insanların doğada tüketebileceği en kıymetli gıdaların başında geliyor. Oxford Üniversitesi, balın üst solunum yolu hastalıklarına karşı antibiyotik ve ağrı kesicilerden ortalama yüzde 36 daha fazla etkili olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca gene araştırmalara göre balın iyileşme sürecini kimi durumlarda 2 güne düşürdüğünü ve öksürüğü yüzde 50 azalttığı saptandı. Balın etkisini daha da artırmak için propolis ile doğru karışım şeklinde tüketilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.