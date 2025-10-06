'Öksürük şurubu' faciası: 11 çocuk öldü! Doktor gözaltına alındı

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 11 çocuk yaşamını yitirdi.

11 ÇOCUK ÖLDÜ, DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Ölümler sonrası yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden çocukların kullandığı öksürük şurubunda bulunan ve yüksek dozda alınması durumunda böbrek yetmezliği ile ölüme yol açabilen toksik kimyasal "dietilen glikol" oranının yasal sınırları aştığı belirlendi.

Polis, ölen çocukların çoğuna öksürük şurubu reçete ettiği tespit edilen Praveen Soni isimli doktorun gözaltına alındığını açıkladı.

SATIŞI DURDURULDU

Soni'nin "çocukların tedavisinde ihmalkarlık" gerekçesiyle derhal görevden uzaklaştırıldığını kaydeden polis, hem doktor hem de şurubu üreten Sresun Pharmaceuticals şirketi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Olayın ardından eyalet hükümeti, söz konusu şurubun ve üretici firmanın diğer ürünlerinin satışını durdurdu.

Hindistan, 2023'te, çok sayıda çocuğun öksürük şuruplarına bağlı ölümü üzerine soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılan "klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı" şurup ve tabletleri 4 yaş altındakilere yasaklamıştı.

(AA)