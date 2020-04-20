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Oktay Kaynarca Instagram canlı yayında türkü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 09:48 | Son Güncelleme

Oktay Kaynarca dört ünlüyle buluştuğu ilk instagram canlı yayınını Aşık Yetimi’nin ‘Dostlar Merhaba’ dizeleriyle açtı.

Oktay Kaynarca Instagram canlı yayında türkü söyledi

Oktay Kaynarca, Esra Bilgiç, Birand Tunca ve Uraz Kaygılaroğlu, Instagram’da dörtlü canlı yayında buluştu. Kaynarca Instagram’da ilk kez gerçekleştirdiği canlı yayını ‘Dostlar Merhaba’ sözleriyle başlattı.

Objektif House Academia’nın hesabından Duygu Durukan’ın moderatörlüğünde yapılan yayında Türk Kanser Derneği için destek çağrısı yapıldı. Genç girişimcilerden oluşan Hereous ekibinin geliştirdiği teknik alt yapı imkanıyla instagram’da çoklu olarak ilk kez gerçekleşen canlı yayını Oktay Kaynarca Aşık Yetimi’nin ‘Dostlar Merhaba’ türküsünü söyleyerek başlattı. Bazı markaların ve hayırseverlerin Türk Kanser Derneği’ne yapacakları destek ve bağışlarının açıklandığı yayında Kaynarca, her hafta bir dernek yararına benzer yayınlar yapacaklarını duyurdu.

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Annesi 15 yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Birand Tunca, yaşadığımız bu pandemi döneminde tedavileri devam eden kanser hastalarının salgından korunmasının önemini anlattı. Uraz Kaygılaroğlu, şehir dışından tedavi için gelen kanser hastalarının konaklama imkanlarına destek olan ‘Mucize Evi’ projesini önemine vurgu yaptı. Esra Bilgiç ise bu dönemde kanser tedavisi görmenin daha da zorlaştığını belirtirken zor durumdaki kanser hastalarına destek olmaya çağırdı.

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