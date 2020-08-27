Oktay Kaynarca mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca, yasa dışı bahis bilgileri verdiğini öne sürdüğü ve profil fotoğrafı olarak da kendi fotoğrafını kullanan Erdem Küçük isimli şahsın hesaplarının engellenmesi için mahkemeye başvurdu. Ancak oyuncu mahkemeden aldığı yanıtla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"ADAM ALENEN DOLANDIRICILIK YAPIYOR"

Ünlü oyuncu, fotoğrafının kullanıldığı 40'ı aşkın hesap üzerinden yasal olmayan bahis oranları paylaşıldığı gerekçesiyle avukatı Ramazan Bulut aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede itibarının zedelendiğini belirtti. Mahkemeden çıkan "kişilik haklarını ihlal eden durum yok" kararı karşısında isyan eden Oktay Kaynarca, şunları söyledi:

"Şaka gibi! Yasal olmayan bahisler oynatmak üzere dolandırıcılık amaçlı açılan hesapları görüp bir şey yapmamaya karar vermek gerçekten çok ilginç. Adam, avukatımın dediği gibi benim ismimi, fotoğrafımı kullanarak alenen dolandırıcılık yapmak üzere hesaplar açıyor ve biz buna kanun nezdinde engel olmak istiyoruz ama sonuç bu."