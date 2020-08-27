MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oktay Kaynarca mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'

Oktay Kaynarca mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 13:36 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açtı. Oktay Kaynarca mahkemenin kararıyla şoke oldu! Mahkemeden aldığı olumsuz yanıtla şaşkına dönen oyuncu "Şaka gibi" diyerek tepkisini gösterdi.

Oktay Kaynarca mahkemenin kararına isyan etti! 'Şaka gibi...'

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca, yasa dışı bahis bilgileri verdiğini öne sürdüğü ve profil fotoğrafı olarak da kendi fotoğrafını kullanan Erdem Küçük isimli şahsın hesaplarının engellenmesi için mahkemeye başvurdu. Ancak oyuncu mahkemeden aldığı yanıtla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"ADAM ALENEN DOLANDIRICILIK YAPIYOR"

Ünlü oyuncu, fotoğrafının kullanıldığı 40'ı aşkın hesap üzerinden yasal olmayan bahis oranları paylaşıldığı gerekçesiyle avukatı Ramazan Bulut aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede itibarının zedelendiğini belirtti. Mahkemeden çıkan "kişilik haklarını ihlal eden durum yok" kararı karşısında isyan eden Oktay Kaynarca, şunları söyledi:

"Şaka gibi! Yasal olmayan bahisler oynatmak üzere dolandırıcılık amaçlı açılan hesapları görüp bir şey yapmamaya karar vermek gerçekten çok ilginç. Adam, avukatımın dediği gibi benim ismimi, fotoğrafımı kullanarak alenen dolandırıcılık yapmak üzere hesaplar açıyor ve biz buna kanun nezdinde engel olmak istiyoruz ama sonuç bu."

"SAHTE GÜVEN DUYGUSU OLUŞTURUYOR"

oktay-kaynarca-yi-isyan-ettiren-karar-3-13543700_o

Oktay Kaynarca'nın avukatı Ramazan Bulut, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Erdem Küçük ismiyle 40'ı aşkın hesap açılmıştır. Bu profillerde görüldüğü üzere pek çoğunda Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı kullanılmaktadır. İllegal bir şekilde para karşılığı bahis oranları vadeden bu hesaplar, müvekkilimin fotoğrafı aracılığıyla sahte bir güven duygusu oluşturarak insanları dolandırmaya çalışmaktadır. Bu husus, ünlü bir oyuncu olan Oktay Kaynarca'nın itibarını zedelemekte ve saygınlığına zarar vermekte olduğundan erişimin engellenmesi talebinde bulunuyoruz."

oktay-kaynarca-yi-isyan-ettiren-karar-2-13543700_o

Avukat Ramazan Bulut, "Fotoğraftaki kişi Oktay Kaynarca'nın arkadaşı Erbakan Malkoç. Erdem Küçük isimli şahıs, bu fotoğrafın arka planına montajla 'Erdem Küçük' yazdırmış. Mahkemenin kararını anlamak güç" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Çağlar Ertuğrul ressam Bob Ross’a rakip oldu!Çağlar Ertuğrul ressam Bob Ross’a rakip oldu!
Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 oyuncuları ve konusu! Düğün Dernek 3 ne zaman?Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 oyuncuları ve konusu! Düğün Dernek 3 ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
ABD'den flaş Türkiye kararı! 12 il için uyarı kaldırıldı
ABD'den flaş Türkiye kararı! 12 il için uyarı kaldırıldı
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren bir madde keşfedildi
Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren bir madde keşfedildi
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis sahneden indirmişti! Melek Mosso isyan etti
Polis zoruyla sahneden indirildi! 'Tecavüzcü bir adam...'
Çağlar Ertuğrul ressam oldu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!
Çağlar Ertuğrul ressam Bob Ross’a rakip oldu!
Amber Heard tatilini bitirdi! 'Türkiye'yi çok seviyorum'
Böyle veda etti! 'Türkiye'yi...'
Survivor Aycan Yanaç’ın tatil pozları durmuyor!
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
Müge Anlı'da kan donduran itiraflardan sonra cinayet çözüldü! Şiar'ı yakmışlar
Flaş itiraf! 9 yaşındaki Şiar taciz ettikten sonra annesi ve sevgilisi yakmış...
Şevval Şahin'den kendisine köşk kiralayan sevgilisine romantik mesaj
Kendisine köşk kiralayan sevgilisine romantik mesaj
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.