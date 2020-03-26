Oktay Kaynarca müjdeli haberi verdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa'nın bebek heyecanı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın oğlu Alpaslan rolünü canlandıran Yunus Emre Yıldırımer ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Melissa Yıldırımer bebek bekliyor.

"GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR"

Ünlü çiftin müjdeli haberini ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı ünlü oyuncu Oktay Kaynarca Instagram hesabından duyurdu. Yunus Emre ve Melissa Yıldırımer çiftiyle çekildiği fotoğrafı paylaşan Oktay Kaynarca, "Güzel şeyler de oluyor, umut vaad ediyor. Her şeye rağmen hayat, yaşasın be hayattayız ve bizden sonra da dönecek dünya. Bizden olanlarla dedirterek. Bana verdikleri sözlerini tuttular ve ben böyle bir müjde vermenin sevincini gururunu yaşıyorum. Canım Yunus Emre ve Melissa Yıldırımer'in oğullarının olacağı bu sıra dünyanın en keyifli haberi oldu. Gözlerinizden öpüyorum" notunu yazdı.



