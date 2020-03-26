MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oktay Kaynarca müjdeli haberi verdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa'nın bebek heyecanı

Oktay Kaynarca müjdeli haberi verdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa'nın bebek heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 03:09 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Alpaslan Çakırbeyli'yi canlandıran Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa Yıldırımer bebek bekliyor. Müjdeli haberi ise EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca Instagram hesabından duyurdu.

Oktay Kaynarca müjdeli haberi verdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa'nın bebek heyecanı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın oğlu Alpaslan rolünü canlandıran Yunus Emre Yıldırımer ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Melissa Yıldırımer bebek bekliyor.

Untitled-10

"GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR"

Ünlü çiftin müjdeli haberini ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı ünlü oyuncu Oktay Kaynarca Instagram hesabından duyurdu. Yunus Emre ve Melissa Yıldırımer çiftiyle çekildiği fotoğrafı paylaşan Oktay Kaynarca, "Güzel şeyler de oluyor, umut vaad ediyor. Her şeye rağmen hayat, yaşasın be hayattayız ve bizden sonra da dönecek dünya. Bizden olanlarla dedirterek. Bana verdikleri sözlerini tuttular ve ben böyle bir müjde vermenin sevincini gururunu yaşıyorum. Canım Yunus Emre ve Melissa Yıldırımer'in oğullarının olacağı bu sıra dünyanın en keyifli haberi oldu. Gözlerinizden öpüyorum" notunu yazdı.

OKTAY


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Ata Demirer'den 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı!Ata Demirer'den 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı!
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yunus emre yıldırımer, Oktay Kaynarca, Melissa Yıldırımer, 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Evde kal' çağrısına uymayan eski eşler pişti oldu

'Evde kal' çağrısına uymayan eski eşler pişti oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Vatanım Sensin'le tanınan güzel oyuncu kötü haberi ağlayarak verdi!

Vatanım Sensin'le tanınan güzel oyuncu kötü haberi ağlayarak verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Samyeli'den karantina günleri paylaşımı: Gece yarısı irmik helvası

Defne Samyeli'den karantina paylaşımı: Gece yarısı...

Ata Demirer'den karantina günleri paylaşımı: Evinde kal genco

Ata Demirer'den 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı!

Survivor'da Mert ve Barış kavgası! Survivor ödül oyunu sırasında birbirlerine girdiler!

Survivor'da şok kavga! Birbirlerine girdiler!

Survivor'da Acun Ilıcalı, Sercan ve Ersin'e karşı yarıştı! Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı?

Survivor'da Acun ile Sercan ve Ersin kapışması!

Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan bornozlu teşekkür pozu

Güzel oyuncudan bornozlu teşekkür pozu

CZN Burak, restoranlarındaki gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı

CZN Burak'tan örnek hareket! Restoranlarını boşalttı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.