MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oktay Kaynarca'nın acı günü! Amcası hayatını kaybetti

Oktay Kaynarca'nın acı günü! Amcası hayatını kaybetti

08.08.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oktay Kaynarca'nın amcası Murat Yılmaz hayatını kaybetti. Kaynarca'nın amcasının çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Oktay Kaynarca'nın acı günü! Amcası hayatını kaybetti

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi ile ekranlarda yer alan 56 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın amcası vefat etti. Ünlü oyuncu 60 yaşındaki amcası Murat Yılmaz'ın ölüm haberi ile adeta yıkıldı.

Amcasını son yolculuğuna uğurlayan Kaynarca'yı zor gününde sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı.

oktay1

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Kaynarca "Uğurlar olsun amcam abim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan koruyan gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin" notunu yazdı.

oktay2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'dan teknede cesur pozlar!Şeyma Subaşı'dan teknede cesur pozlar!
Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen müzik yeteneğine sahipHerkesi hayran bırakıyor! Ender görülen müzik yeteneğine sahip
Sakın bu oyunlara düşmeyin!Sakın bu oyunlara düşmeyin!
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Televizyona damga vurmaya geliyor! Bomba diziye transfer oldu

Televizyona damga vurmaya geliyor! Bomba diziye transfer oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı...

Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.