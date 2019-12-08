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Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ'dan pazar pozu!

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2019 21:34 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, yakın dostları Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ'dan pazar pozu!

Usta oyuncular Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ yakın dostluklarıyla biliniyor. Sık sık bir araya gelen usta isimler son olarak hafta sonu tatillerini birlikte geçirdiler.

Oktay Kaynarca ise Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ ile çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Kaynarca'nın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

oktay

KURTLAR VADİSİ'NDE BİRLİKTE ROL ALMIŞLARDI

Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde de birlikte rol almıştı. İkili, Aslan Bey ve Süleyman Çakır rolleriyle dizinin unutulmaz karakterleri arasına girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aslantuğ Oktay Kaynarca selçuk yöntem

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
onlar mekanın sahipleri :)
selçuk yöntem ile mehmet aslantuğ un bu sığ, şovenist, dar kafalı adamla ne işi var? 40 yıldır sanat camiasındasın. siyasi görüşün dağda çoban!!
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