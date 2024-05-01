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Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakır'ın ünlü repliğini tekrarladı! Kenan İmirzalıoğlu, Ezel yıllarına götürdü

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.05.2024 17:35
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Efsane isimlerin yer aldığı Ezel dizisi 2009 yılında seyirciyle buluşmuştu. Kenan İmirzalıoğlu, Ömer karakteriyle hafızalara kazınmıştı. İmirzalıoğlu, Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Fenomen programında 'Ömer' karakterinin meşhur repliğini söyledi. Kafa TV'de programa konuk olan bir başka efsane isim de Oktay Kaynarca'ydı. Kaynarca, yıllar sonra Süleyman Çakır’ın ünlü repliğini tekrarladı. İşte o anlar...

Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakır'ın ünlü repliğini tekrarladı! Kenan İmirzalıoğlu, Ezel yıllarına götürdü

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay'ın yer aldığı Ezel dizisi hala konuşulan diziler arasında yer alıyor. Ezel, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yer alan bir projeydi. Kenan İmirzalıoğlu dizide Ömer karakterini canlandırıyordu. Ünlü oyuncu yıllar sonra herkesin dilinde olan Ömer'in meşhur repliğini tekrar söyledi.

Candaş Tolga Işık'ın hazırlayıp sunduğu 'Fenomen' adlı programda Ömer karakterine ait repliği yeniden söyleyen Kenan İmirzalıoğlu'na yorum ve beğeni yağdı.

İşte o replik ve o anlar...

"Ömer iyi çocuktu ama fena bir kusuru vardı insanlara fazla güveniyordu.Sırf seviyor diye onları tanıdığını zannediyordu, eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim Ömer derdim her ihanet sevgiyle başlar"

YILLAR SONRA ÜNLÜ REPLİĞİ TEKRARLADI!

Türk televizyon tarihe damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi konuşulmaya devam ediyor. 2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizinin birisi de Oktay Kaynarca'ydı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden Süleyman Çakır ölümünün ardından her sene anılmaya devam ediyor. Karakteri canlandıran Oktay Kaynarca, Fenomen adlı programda, yıllar sonra İstanbul Sefiri Süleyman Çakır’ın ünlü repliğini tekrarladı.

İşte o meşhur replik...

"Biz racon bilen adamız, racona göre yaşarız, karşımızda da racon görmek isteriz."


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Kenan İmirzalıoğlu Oktay Kaynarca karakteri
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