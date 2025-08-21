EĞİTİM

Okul alışverişi öncesi aileler dikkat! Başkan uyardı: "Okul alışverişlerini mutlaka bilinir ve güvenilir esnaftan yapın"

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mithat Ulaş, okulların açılmasına kısa süre kala velilere önemli uyarılarda bulundu. Alışveriş döneminin sadece bir tüketim süreci olmadığını, aynı zamanda çocukların sağlığı ve şehir ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mithat Ulaş, okulların açılmasına günler kala velilere önemli uyarılarda bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINI RİSKE ATAR, AİLE BÜTÇEMİZE ZARAR VERİR"

Alışveriş döneminin sadece bir tüketim süreci değil, aynı zamanda çocukların sağlığı ve şehir ekonomisi açısından da kritik bir önem taşıdığını dile getiren Başkan Ulaş, "Velilerimizin en önemli sorumluluğu, çocuklarını sağlıklı ve güvenilir ürünlerle okula hazırlamaktır. Kıyafet ve okul malzemesi alırken mutlaka ürünün kalitesine, kumaş yapısına ve güvenilirliğine dikkat edilmesi gerekir. Merdiven altı, sağlıksız ve kayıt dışı ürünler kısa vadede cazip görünebilir ama uzun vadede hem çocuklarımızın sağlığını riske atar hem de aile bütçemize zarar verir."

"OKUL ALIŞVERİŞLERİNİ GÜVENİLİR ESNAFTAN YAPSINLAR"

Başkan Ulaş, "Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz; okul alışverişlerini mutlaka bilinir, güvenilir esnaftan yapsınlar. Çünkü esnaf, sattığı ürünün arkasında durur, kaliteli ve sağlıklı malzeme sunar. Ayrıca yaptığınız her alışveriş şehrimizin ekonomisine katkıdır. Yerel esnafı tercih ederek hem çocuklarımızı korumuş oluruz hem de şehrimizin ticari hayatına güç katmış oluruz" dedi.

"YEREL ESNAFIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Ekonomik zorluklara rağmen esnafın elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini aktaran Ulaş, "Bugün yaşanan maliyet artışlarına rağmen esnafımız, hem velilerimizin bütçesini zorlamayacak hem de kaliteyi koruyacak çözümler sunmaya çalışıyor. Bu noktada esnafımıza güvenilmesi, velilerimizin de içini rahatlatacaktır. Çocuklarımızın geleceği için atacağımız her adım değerlidir. Onların sağlığı ve eğitimi için bilinçli alışveriş yapmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelin, yerel esnafımıza sahip çıkalım; hem çocuklarımızın sağlığını hem de şehrimizin ekonomisini birlikte koruyalım" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

