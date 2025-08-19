Okul kıyafeti fiyatları dudak uçuklattı! Fiyatlar velileri zorluyor: Devlet Okulu bin 700 TL, özel okul 10 Bin TL…

8 Eylül’de okulların açılmasına sayılı günler kala veliler, okul kıyafeti alışverişine hız verdi. Serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte okul üniformaları yeniden zorunlu hale geldi.

NTV muhabiri, okul üniforma fiyatlarını araştırdı. Yeni yönetmeliğe göre, üniformalar okullar tarafından belirlenecek, özel işaret ve desenler kullanılmayacak. Ayrıca kıyafetler, okulların internet sitelerinde yayınlanacak ve dört eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilmeyecek.

BAKAN TEKİN’DEN “EKONOMİK VE SADE” VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, üniformaların ekonomik ve sade olması gerektiğini belirtti. Ancak, piyasadaki fiyatlar velilerin bütçesini zorluyor.

DEVLET OKULLARINDA FİYATLAR NE KADAR?

Devlet okullarında bir ilkokul öğrencisi için hazırlanan üçlü set (pantolon, kısa kollu tişört, uzun kollu tişört) bin 700 TL’ye ulaşıyor. Parça parça alındığında ise eşofman altı 650 TL, eşofman üstü 750 TL, tişörtler ise 400-450 TL arasında değişiyor.

ÖZEL OKULLARDA FİYATLAR UÇUYOR

Özel okullarda ise durum çok daha farklı. Bir özel okulun üniforma fiyatları şu şekilde:

Tişört: 1.400 TL

Eşofman altı: 2.900 TL

Etek: 2.900 TL

Uzun kollu hırka: 2.350 TL

Kapüşonlu: 3.400 TL

Şort: 2.250 TL

Tüm parçaları almak isteyen veliler, 15 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Üçlü set halinde bile fiyatlar 8 ila 10 bin TL arasında değişiyor.

VELİLERDEN ÖZEL OKUL FİYATLARINA TEPKİ

Geçmiş yıllarda da özel okul üniformalarıyla ilgili şikayetler gündeme gelmişti. Bu yıl da velilerin en büyük tartışma konularından biri, özel okullardaki yüksek üniforma fiyatları olmaya devam ediyor.