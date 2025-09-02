Okulda rahatsızlanıp hayatını kaybetti! Otopside çocukla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı

Stratford’daki John F Kennedy Özel Okulu'nda yaşanan olay kan dondurdu. Engelli olduğu bildirilen 10 yaşındaki Isaac Mansfield, okulda rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, Isaac'in sürekli tedavi gördüğü metabolik bir hastalık sebebiyle öldüğünü doğruladı ve ölüm belgesi bu şekilde düzenlendi.

UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan testlerde, 10 yaşındaki çocuğun kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. İfade veren okul hemşiresi Funmiola Jackson, Isaac'in hastaneye kaldırılmasından önce çok yorgun göründüğünü belirterek ateşi olduğunu ekledi. Ayrıca çocuğun babasının kendisine ambulans çağırmaması konusunda ısrar ettiğini söyledi.