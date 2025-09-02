Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Okulda rahatsızlanıp hayatını kaybetti! Otopside çocukla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı

Londra’nın Stratford ilçesindeki bir okulda rahatsızlanan 10 yaşındaki Isaac Mansfield, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucuna göre ise küçük çocukla ilgili acı gerçek ortaya çıktı.

Okulda rahatsızlanıp hayatını kaybetti! Otopside çocukla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı

Stratford’daki John F Kennedy Özel Okulu'nda yaşanan olay kan dondurdu. Engelli olduğu bildirilen 10 yaşındaki Isaac Mansfield, okulda rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Okulda rahatsızlanıp hayatını kaybetti! Otopside çocukla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı 1

Doktorlar, Isaac'in sürekli tedavi gördüğü metabolik bir hastalık sebebiyle öldüğünü doğruladı ve ölüm belgesi bu şekilde düzenlendi.

Okulda rahatsızlanıp hayatını kaybetti! Otopside çocukla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı 2

UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan testlerde, 10 yaşındaki çocuğun kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. İfade veren okul hemşiresi Funmiola Jackson, Isaac'in hastaneye kaldırılmasından önce çok yorgun göründüğünü belirterek ateşi olduğunu ekledi. Ayrıca çocuğun babasının kendisine ambulans çağırmaması konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!
Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!

Anahtar Kelimeler:
okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!

Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!

Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!

Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!

Yer: Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor

Yer: Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor

Selfie çekmek isterken yere çakıldı! Oğlunun gözleri önünde...

Selfie çekmek isterken yere çakıldı! Oğlunun gözleri önünde...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.