Okulda şoke eden olay! Veli, iki oğluyla beraber öğretmeni dövdü

21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet Köyü'nde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine bildirdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin velisine iletti.
İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti.
Daveti kabul etmeyen veli ve iki oğlu öğretmeni okul bahçesinde darp etmeye başladı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmenin veli ile iki oğlu tarafından uğradığı saldırı ve yerde tekmelenmesi görülüyor. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganlar okuldan uzaklaşıyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)
Son 10 yılın en sıcak dönemini yaşıyorlar
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı!
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Hakimliği bıraktı oğlunu savundu
Kapalı rinoplasti nedir?
Erken fark edilmezse ucu ölüme gidiyor! Korunmanın 6 yoluysa...
Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu
Okuyucu Yorumları 1 yorum