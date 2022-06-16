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Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okullarda karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

16.06.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman kapanacak 2022? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. İkinci dönem, 7 Şubat Pazartesi günü başlamıştı. Peki Okullarda karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte okulların kapanacağı tarih...

Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okullarda karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatilinin başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini internet sitesinde yayımlamıştı. Peki Okullarda karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanacağı tarih ve detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 6 Eylül 2021'de başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eren birinci dönemin ardından ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.

7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Yaz tatili 17 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesinin ardından başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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