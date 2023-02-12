Okullar ne zamana kadar tatil olacak? Okulların tatil süresi uzayacak mı? Bakan Özer’den açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde son durumu aktaran Bakan Özer, okulların ne zamana kadar tatil olacağını açıkladı. Peki okullar ne zamana kadar tatil olacak? Okulların tatil süresi uzayacak mı? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL OLACAK?

Bakan Özer, 10 ilde eğitime ve öğretime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: "71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor ki bu 10 ilden gelen öğrencileirmizin taleplerini karşılayabilelim. Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz.

Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve Okul temelli kararlar alacağız.

İhtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz. Bir de şu anda 10 ilimizde toplanma yerleri var. 141 tane bu amaçla çadır kurduk.

Tüm toplanma yerinde 10 ilde çocuklarımızı destekleyecek ilave mekanizmalar devreye girecek.

Her gün hizmet verdiğimiz kapasitelerimizi artıyoruz. Günlük 2 milyon sıcak Yemek üretiyoruz. 465 vatandaşımızın 25 bini 10 ilin dışında. Yaklaşık 5 bin MEB'in arama-kurtarma ekibi sahada. Yine 2 bin tane rehber ve psikolojik danışmanımız sahada. Kısaca hem eğitim öğretim süreçlerine hem paydaşlarını istişare halinde el birliği yaparak yönetmek için çalışıyoruz. Bakanlığımızın tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum."

