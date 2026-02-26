EĞİTİM

Okullar tatil edildi! 8 ilden son dakika haberleri peş peşe geldi: Eğitime yağmur ve kar engeli

Yağışlı havaların geri dönüşü eğitimi de etkiledi. Bugün (26 Şubat) 3 ilin tamamında, 5 ilde ise kısmen okullar tatil edildi. Bazı personeller ise izinli sayıldı. İşte Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Malatya, Erzincan ve Kahramanmaraş'ta okulların eğitime ara verilmesiyle ilgili detaylar...

Okullar tatil edildi! 8 ilden son dakika haberleri peş peşe geldi: Eğitime yağmur ve kar engeli
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları Türkiye’nin doğu illerinde eğitimi aksattı. 26 Şubat Perşembe günü bazı illerin tamamında, bazılarında ise belirli ilçe ve eğitim türlerinde okullar tatil edildi.

BAYBURT

Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile iki ilçede resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel idari izinli sayıldı.

ERZURUM

Erzurum’da ise kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Hamile ve engelli kamu personeline de idari izin verildi. Diğer ilçelerdeki kararların kaymakamlıklarca alınacağı belirtildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane genelinde meteorolojik uyarılar doğrultusunda il merkezi ve tüm ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreşlerde eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel idari izinli sayıldı. Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görevli personelin durumu ise birim amirlerince değerlendirilecek.

TUNCELİ

Tunceli’nde Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitime ara verildi. Kar yağışına bağlı olumsuzluklara karşı alınan karar kapsamında hamile ve engelli kamu personeli ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayıldı.

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim durduruldu. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli ile çocuğu kreşe devam eden kadın personel idari izinli olacak.

MALATYA

Malatya’nın Arapgir ilçesinde ise özellikle kırsal mahallelerde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle yalnızca taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

ERZİNCAN

Erzincan genelinde devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kamu kurumlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim bir gün süreyle durduruldu. Hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan kamu personeli ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel idari izinli sayıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli olacağı bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA-İHA-DHA

