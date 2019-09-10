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Okulun ilk günü minik öğrenciden duygulandıran davranış

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir ilk okulda okulun ilk günü hediye edilen kalemleri, ‘benim kalemim var, olmayan birine verin’ diye almak istemeyen minik öğrenci duygulandırdı.

Okulun ilk günü minik öğrenciden duygulandıran davranış

Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim, okulun ilk günü öğrencilere kurşun kalem hediye etti. Birinci sınıfta bir kız çocuğuna hediye kalemi uzatan Serim, aldığı cevap karşısında hem şaşkınlığını gizleyemedi, hem de duygulandı.

‘İlk günden yüz puan alan çocuk’ yorumu İle sosyal medya hesabından öğrenci ile yaşadığı diyaloğu paylaşan müdür Şener Serim, “Okulun ilk günü hediye edilen kurşun kalemi "Benim Kalemim var, olmayan birine verin" diyen güzel yürekli çocuk. Bu kalemler ihtiyacı olanlara değil, ilk gün hediyesi sınıfında herkese veriyoruz dedikten sonra aldı. Hem kalemi hem de 100 puanı fazlası ile hak etmedi mi? Bizim de tüm yorgunluğumuzu aldı” diye konuştu.
Serim, bu davranışın örnek olmasını dileyerek, “Hak etmediği halde başkalarının hakkını almaya çalışanlara, ihtiyacı olmadığı halde lazım olur nasıl olsa bedava diye alanlara örnek olması dileği ile” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri talas Kalem

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