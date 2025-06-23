Okupa hareketi nedir? Okupa ne demek? Okupa işgali

Daha önce seksenli yıllarda da görülen ve 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz ile yeniden gündeme gelen okupa hareketi son günlerde yeniden yaşanmış ve etkisi Türkiye’deki bir oyuncu olan Ezgi Mola’ya kadar ulaşmıştır. Ezgi Mola'nın evinin işgal edilmesi ile yeniden adı duyulan okupa hareketi sosyal medyada son zamanlarda adı en çok duyulan durumlar arasındaki yerini almıştır.

Okupa nedir? Okupa ne demek?

Okupa kelimesi İspanyolca'da işgal etmek, ele geçirmek, alıkoymak gibi anlamlara karşılık gelen bir kelimedir. Ocupar kelimesinden türemiş ve Türkçe karşılığına denk gelen eylemleri içeren durumla kısaca okupa adı verilmiştir.

Son derece korkutucu olarak yorumlanan ve değerlendirilen okupa ifadesi, karantina ve pandemi dönemlerinde yeniden gündeme gelmiş ve evi, arazisi olan mülk sahibi kişilerin bir anlamda kabusu haline gelmiş bir duruma neden olmuştur.

Okupa hareketi nedir?

Okupa hareketi en temel tanımı ile boş evleri işgal etmeye dayanan bir harekettir. Kullanılmayan boş duran evler Okupa işgali ile ele geçirilmektedir. İspanya’da ekonomik krizlerin yaşanması sonucunda meydana gelen bu hareketin ilk kez seksenli yıllarda uygulandığı bilinmektedir.

Okupa İspanya’da uygulanan ve mülk sahibi ev sahibi kişilerin evlerinden çıkartılması ile sonuçlanan bir durumdur. Radikal ve toplumsal bir hareket olarak değerlendirilen Okupa Barcelona’da da uygulanmıştır.

Ezgi Mola’nın İspanya Fransa sınırının 150 kilometre kadar güneyinde yer alan Barcelona’da yer alan evi de okupa hareketine maruz kalmıştır. Okupa hareketi Ezgi Mola ile ülkemizde yeniden gündeme gelmiş ve Ezgi Mola Barcelona’daki evinin okupa işgali altında olduğunu açıklayınca ifade yeniden kullanılır olmuştur.

Genel olarak okupalar, içinde oturulmayan, boş kalan, terk edilmiş evleri ya da binaları kültürel ve politik amaçlar doğrultusunda ele geçirerek işgal ederler. Radikal bir toplumsal hareket olarak ifade edilen bu işgal ile boş evlerin ihtiyaç sahibi insanlar tarafından kullanılmasını amaçlar.

Ancak bu masum gibi görünen durum bazı göçmenler ve marjinal gruplar tarafından suiistimal edilince ve amaçtan sapılınca boş olmayan içinde birilerinin oturduğu evler ve o evlerde yaşayan kişiler de tehlike altına girmeye başlamıştır.

Okupa işgali altına giren evin sahibi hakkını yasal yolardan arayabilse de bu süreç biraz zaman aldığı için yerleşilmiş olan mülküne bir daha giremeyebiliyor. Bir okupa yalnızca mahkeme kararı doğrultusunda evden çıkartılabiliyor.