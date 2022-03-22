Olanlar Oldu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Olanlar Oldu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

2017'de seyircilerle buluşan Olanlar Oldu filminin senaryosu Ata Demirer tarafından kaleme alındı. Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi. Olanlar Oldu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Zafer, annesi Döndü hanım ile Ege'nin kıyı kasabasında yaşar. Döndü, evlilik için yaşı geçmekte olan oğlu Zafer için üzülür. Bu sırada mütevazı teknesinin problemleriyle uğraşan Zafer, yaptığı mavi turda biriyle tanışır ve olayın gidişatı değişir.
Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Toprak Sergen - Serkay
Salih Kalyon - İbrahim
Ülkü Duru - Fahriye
Esat Polat Güler - Ahmet
Derya Alabora - Antula
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Seda Güven - Mehtap
Renan Bilek - Ortunç
Bedir Bedir - Ramazan
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