Olanlar Oldu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Olanlar Oldu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

2017'de seyircilerle buluşan Olanlar Oldu filminin senaryosu Ata Demirer tarafından kaleme alındı. Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi. Olanlar Oldu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Zafer, annesi Döndü hanım ile Ege'nin kıyı kasabasında yaşar. Döndü, evlilik için yaşı geçmekte olan oğlu Zafer için üzülür. Bu sırada mütevazı teknesinin problemleriyle uğraşan Zafer, yaptığı mavi turda biriyle tanışır ve olayın gidişatı değişir.

OLANLAR OLDU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer - Zafer/Döndü

Tuvana Türkay - Aslı

Toprak Sergen - Serkay

Salih Kalyon - İbrahim

Ülkü Duru - Fahriye

Esat Polat Güler - Ahmet

Derya Alabora - Antula

Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

Seda Güven - Mehtap

Renan Bilek - Ortunç

Bedir Bedir - Ramazan



