Olanlara dayanamadı! Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'tan "Öküz" göndermesi

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, zorlu geçen çocukluk yıllarının ardından tiyatroyla tanışan ve bu sayede hayatı değişen bir isim. Uzun yıllar Adana'da tiyatro yaptıktan sonra hedefi büyütüp İstanbul'a gelen ünlü oyuncu, "Yaprak Dökümü" ve "Hanımın Çiftliği" gibi sevilen dizilerle tanınmaya başladı. Her zaman başrollerde izlediğimiz oyuncu, şöhretin zirvesine son yıllarda çıktı. "Kadın" dizisiyle birlikte hayran kitlesini büyüyen ve yurt dışına açılan Caner Cindoruk, bu sezonun en sevilen dizilerinden "Sadakatsiz"de başrol oynamaya başladı. Dizinin "sadakatsizi" Volkan'ı canlandıran oyuncu, hem eşine hem de sevgilisine söylediği yalanlar yüzünden izleyicilerin nefretini üzerine çekti. Bu durumla sosyal medyada çok dalga geçen Caner Cindoruk, Volkan sezon finaline doğru iyice saçmalamaya başlayınca kendini tutamadı.

"Öküz" göndermesi

Volkan karakteri bölümler ilerledikçe tutarsız ve oradan oraya savrulan bir hale büründü. Bu da daha fazla nefrete yol açtı. Ama dün akşam yayınlanan bölümde öyle şeyler oldu ki, Caner Cindoruk da kendini tutamayıp Volkan'a "Öküz" göndermesi yaptı.