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  4. Olay açıklama! Şarkıcı Serkan Kaya 14 günlük karantinaya girdi! ‘Test sonucum..’

Olay açıklama! Şarkıcı Serkan Kaya 14 günlük karantinaya girdi! ‘Test sonucum..’

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Netflix için çekilen Aşk 102 dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı’nın koronavirüse yakalandığı haberi magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Sanat camiasında yayılan koronavirüs haberlerine bir yenisi daha eklendi. Serkan Kaya koronavirüs testi yaptırdığını açıkladı.

Olay açıklama! Şarkıcı Serkan Kaya 14 günlük karantinaya girdi! ‘Test sonucum..’

Serkan Kaya sosyal medyadan yaptığı koronavirüs açıklamasıyla hayranlarını endişelendirdi. Serkan Kaya’nın orkestrasında bulunan müzisyenlerden birine yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Başarılı şarkıcı müzisyenle aynı ortamı paylaştıkları için koronavirüs testi yaptırdığını ve 14 günlük karantina dönemine girdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcının gönderisine sanat dünyasından ünlü isimler destek mesajı yağdırdı.

‘EVDE KARANTİNADA OLACAĞIZ’

serkan kaya

Yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığını söyleyen Serkan Kaya tedbir amaçlı olarak evde 14 günlük karantinada olacağını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kaya, “Sevgili arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde (yasak öncesi) Covid-19 sebebiyle rahatsızlanan orkestramızdaki müzisyen kardeşimizin test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü, aynı ortamda bulunduğumuzdan, 14 günlük karantina dönemine girmiş bulunmaktayız. Şahsım adına yaptırdığım test sınucum negatif çıkmasına rağmen ben ve tüm ekip arkadaşlarım, orkestra arkadaşlarım kural gereği evde karantinada olacağız. Dünya genelinde zor zamanlar yaşadığımız bu pandemi sürecinde herkesin sosyal mesafe, maske ve genel hijyen kurallarına dikkat etmelerini rica eder; hastalarımıza acil şifalar dilerim” notunu düştü. Serkan Kaya’nın paylaşımına Seda Sayan, Betül Demir ve Bendeniz gibi ünlü isimler geçmiş olsun dileklerini iletti.

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