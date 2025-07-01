Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek”

Trafik canavarları ve magandaları gün geçtikçe artıyor. Caydırıcı cezalar da çare olmadı. Sosyal medyada skandal görüntülere sürekli şahit oluyoruz. Son olarak da hastasını hastaneye yetiştirmeye çalışan bir ailenin önü trafikte kesildi.

KADIN YALVARSA DA DİNLEMEDİLER

Tartışmanın neden çıktığı bilinmezken, iki erkek hastaneye hastasını yetiştirmeye çalışan ailenin önünü kesti. Bir şahıs telefonla görüntü alan şoföre vurdu. Diğeri şahıs ise tehditler savurdu. Ayrıca, pişkin bir tavırla "Beni güzel çek" dedi.

Sosyal medyaya düşen bu görüntülerin ardından kullanıcılar tepki gösterdi. O yorumlardan bazıları: