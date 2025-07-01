Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek”

İçerik devam ediyor

Hastaneye giden bir ailenin arabasının önü servis minibüsünden inen iki şahıs tarafından kesildi. Arabadaki kadın yalvarsa da şahıslar tehditler savurdu ve aralarından biri telefonla çekim yapan sürücüye vurdu. Olay görüntüler ise gündem oldu.

Trafik canavarları ve magandaları gün geçtikçe artıyor. Caydırıcı cezalar da çare olmadı. Sosyal medyada skandal görüntülere sürekli şahit oluyoruz. Son olarak da hastasını hastaneye yetiştirmeye çalışan bir ailenin önü trafikte kesildi.

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek” 1

KADIN YALVARSA DA DİNLEMEDİLER

Tartışmanın neden çıktığı bilinmezken, iki erkek hastaneye hastasını yetiştirmeye çalışan ailenin önünü kesti. Bir şahıs telefonla görüntü alan şoföre vurdu. Diğeri şahıs ise tehditler savurdu. Ayrıca, pişkin bir tavırla "Beni güzel çek" dedi.

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek” 2

Sosyal medyaya düşen bu görüntülerin ardından kullanıcılar tepki gösterdi. O yorumlardan bazıları:

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek” 3

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek” 4

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek” 5

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek” 6

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek” 7

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek” 8

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okulda içtiği içecek sonu oldu! Okulda içtiği içecek sonu oldu!
Sahte dişçi skandalı! İnternetten video izleyip iki yıl boyunca...Sahte dişçi skandalı! İnternetten video izleyip iki yıl boyunca...

Anahtar Kelimeler:
trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek”

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek”

58 yıl sonra yakalandı! O ipucu ele verdi! Polis baskınında bakın ne dedi...

58 yıl sonra yakalandı! O ipucu ele verdi! Polis baskınında bakın ne dedi...

Okulda içtiği içecek sonu oldu!

Okulda içtiği içecek sonu oldu!

Piknik alanında buldu! Ekipler harekete geçti...

Piknik alanında buldu! Ekipler harekete geçti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.