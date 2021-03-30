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Olay yaratan Who Killed Sara? dizisi Netflix'ten 2. sezon onayını aldı

30.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in Meksika yapımı dizisi Who Killed Sara?, ikinci sezonuyla yoluna devam edecek. Platform hızlı bir karar vererek diziye ikinci sezon onayı verdiğini duyurdu.

Olay yaratan Who Killed Sara? dizisi Netflix'ten 2. sezon onayını aldı

Netflix, geçtiğimiz günlerde yayınladığı ve popüler dizi listesinde ilk 10’dan düşmeyen yapımı Who Killed Sara? için hızlı bir karar vererek ikinci sezon onayını verdi.

24 Mart'ta 10 bölümlük ilk sezonuyla ekrana gelen dizi, ikinci sezonuyla 19 Mayıs'ta yeniden ekranda olacak. Gelecek sezonda Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho ve Antonio de la Vega da rol alacak.

WHO KİLLED SARA? HAKKINDA

Who Killed Sara? dizisi hapiste geçen 18 yılın ardından Álex'in kendi itibarlarını korumak için kız kardeşinin cinayetini onun üzerine atan Lazcano ailesinden intikamını alma hikayesini konu alıyor. Kadroda Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ximena Lamadrid, Andres Baida, Alejandro Nones, Leo Deluglioi, Marco Zapata gibi isimler de bulunuyor.

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Netflix
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