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Olayı duyan sinir krizi geçirdi! Öz amcalarını canice öldürdüler!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.06.2019 02:55 | Son Güncelleme

Malatya'da iki genç öz amcasını sopa ile darp ederek öldürdü.

Olayı duyan sinir krizi geçirdi! Öz amcalarını canice öldürdüler!

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen T.K. ve İ.K. traktör ile seyir halinde olan amcaları Ümit K'nın (50) Kadiruşağı mahallesi girişinde araçla önünü keserek sopalarla darp etti. Kafasına aldığı darbeler ile ağır yaralanan Ümit K. çevredekilerin yardımı ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane getirilen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını hayatını kaybetti.

Ümit K'nın vefat haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ümit K'yı darp ederek ölümüne sebep olan yeğenleri T.K. ile İ.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgi soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya darp cinayet

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