Olaylı gece! Gürültüden şikayet eden Aslı Altan'a darp!

‘Bütün Kapılar Kapandı’, ‘Sis’ gibi filmlerde oynayan, bir dönem Beyoğlu’nda işlettiği ‘Safran’la gece hayatına damgasını vuran Aslı Altangeçen pazar akşamı yakın arkadaşları Evren- Arhan Kayar ile lokantaya gitti.

Yemek sonrası yakındaki evine dönerken daha önce şikayet ettiği bir lokantadan gelen yüksek volümlü müzik nedeniyle sinirlendi. Mekan çalışanlarının fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına “Birazdan canınıza okuyacağım. Hey Bebekliler hadi” yazdı.



EV HAPSİ CEZASI GELDİ

Bazı takipçilerinin yorumlarıyla destek verdiği Aslı Altan hışımla lokantaya gitti. Kavga çıktı. Aslı Altan dayak yedi. Olay yerine gelen polis, ters kelepçe takarak karakola götürüp gözaltına aldı.

Ece Yörenç, Elif Edes, Ümit Boyner, Biricik Suden, Tarkan Süalp, Alev Komili, Ayşe Kucuroğlu, Şehnaz Tuna gibi yakın dostları da çok telaşlandı. Aslı Altan’a dün akşam bir süreliğine ev hapsi cezası geldi.



