Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü

Lüleburgaz’da gözleri yaşartan bir olay yaşandı. Kurtuluş Mahallesi General Ferhat Akat Caddesi üzerinde 1.5 ay önce hayvanseverler tarafından tüyleri tamamen dökülmüş ve uyuz olmuş şekilde güçten düşerek ölümü bekleyen bir köpek bulundu. Köpeğin bitkin halini gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi’ne aktardı. İhbar üzerine gelen ekipler sağlık durumu kötü olan köpeği tedavisi yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı.

1.5 AYDA ESKİ HALİNE GELDİ

Barınağa getirildiğinde hiç kıpırdayamayan ve sağlık durumu oldukça kötü olan Paşa’nın tedavisine veteriner hekimlerce başlandı. Vakit kaybetmeden Paşa’nın tedavisi için çalışmalara başlayan veteriner hekimler yaklaşık 1.5 ay boyunca köpeği eski haline getirmeye başladı. Her geçen gün iyileşen, tüyleri tekrar çıkmaya başlayan köpek, en sonunda tamamen ayaklanarak barınak çalışanlarını sevindirdi.

TEKRAR ÖZGÜR

Paşa, tedavisinin tamamlanmasının ardından kamyonetle 1.5 ay aradan sonra tekrar özgür olduğu sokağa bırakıldı. İlk önce korktuğu için kamyondan inmek istemeyen Paşa, bir süre sonra bir zamanlar özgür olduğu sokaklarda koşarak uzaklaştı.