Öldüğüne inanmak istemedi! Eşinin cesedini tam 18 ay boyunca evinde sakladı

Indian Express'e göre , Vimlesh adlı 35 yaşındaki kurban, COVID-19 enfeksiyonunun neden olduğu zorlu bir zatürreeye yenik düştü. Ancak eşi, onun sadece komada olduğu konusunda ısrar etti ve cesedini evlerinin bir odasında sakladı.

DERİSİ SİYAHA DÖNMÜŞTÜ

İddiaya göre vücudunu silmek için popüler bir dezenfektan ve antiseptik temizlik ürünü olan Dettol'u kullandı ve bu da cesedin cildinde bakteri üremesini engelledi. Yetkililer, Vimlesh'in derisinin bu garip tedaviden dolayı siyaha döndüğünü bildirdiler. Kadının uyguladığı bu yöntemi ise Mısır mumyalarında yapılana benzettiler.

KOKU FARK EDİLMEDİ

Kadının ayrıca, kocasının cesedine düzenli olarak yağ masajı yaptığı ve onu komadan uyandırmak için vücuduna “gangaja” olarak bilinen kutsal bir su serptiği iddia edildi. Bu süre zarfında odada 24 saat klima ünitesi çalıştırdığı için, komşuları da evden gelen kokuyu fark etmediler.

İŞYERİ ŞİKAYET ETTİ

Vimlesh'in cesedi ancak, çalıştığı işyerinin Nisan 2021'den bu yana işte olmadığını iddia eden resmi bir şikayette bulunmasının ardından yetkililer tarafından keşfedilebildi. Free Press Journal, ölümünden önce gelir vergisi memuru olarak çalışan Vimlesh'in ebeveynleri ve erkek kardeşleri de dahil olmak üzere diğer aile üyelerinin de cesedi korumaya çalıştıklarını bildirdi.

CEZA ALMAYACAKLAR

Vimlesh'in cesedi, geçen hafta evden çıkarıldı ve Cuma günü yakıldı. Kurbanın dul eşi ve diğer aile üyelerinin eylemleri nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmayacağı bildirildi.

