Öldüren şantaj! İntihar ettiği ortaya çıkınca...

"Annem Sibel A., Haziran 2018'da Erkan M.'den boşandı. Boşanmadan sonra Tepecik Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda evli Oktay Ö. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Çocukları olarak ilk başta bu ilişkiye karşı çıktık. Ancak Oktay Ö., her defasında, eşinden boşanıp, annem ile evleneceğini söyledi. Ancak, eşinden boşanmadı. Annemizi hep kandırdı. Annemi, 'Üzerine daire aldım ve tapuda devir yapacağız' diye kandırdı. Tapuya gittiklerinde, işlemlerin bir hafta sonra yapılacağını belirtip, anneme 140 bin TL'lik senet imzalatmış. Ev alma işi olmamasına rağmen senedi anneme vermemiş ve icraya koymuştur. Bununla yetinmeyen Oktay Ö., eşinden boşanamadığı halde, 'Boşandım' diyerek annemi kandırmış. Annem durumu öğrendiğinde ise Oktay Ö., annemin elinde fotoğrafları olduğunu bunları mahalleye yayarak kendisini rezil edebileceğini söyleyip, 'Ölmeden benden kurtulamazsın' demiştir. O gün akşam da annem kendisini trenin altına atarak intihar etmiştir. Annem hem dolandırılmış hem de şantajla zorla intihara sürüklenmiştir."

İki kardeş, annelerinin yaşadıklarını anlattığı telefon görüşmelerine ait ses kaydını da mahkemeye delil olarak sundu. Davanın ilk duruşmasının gelecek günlerde görüleceği bildirildi. (DHA)

