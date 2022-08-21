Öldürme Arzusu filmi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bruce Willis filmde Paul Kersey karakterine hayat veriyor. Peki Öldürme Arzusu konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kim, Death Wish ne zaman gösterime girdi? Detaylar haberimizde...

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Öldürme Arzusu filminin konusu:

Başarılı bir travma cerrahı olan Paul, kendini diğer insanların hayatını kurtarmaya adamıştır. Stresli işi dışında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Fakat bu düzen bir trajedi ile değişir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölür, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini kullanarak bambaşka bir insana dönüşür. Ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Öldürme Arzusu filminin oyuncuları:

Bruce Willis,

Vincent D'Onofrio,

Elisabeth Shue,

Camila Morrone

ÖLDÜRME ARZUSU (DEATH WISH) NE ZAMAN GÖSTERİME GİRDİ?

Amerikan filmi Öldürme Arzusu (Death Wish) 2018 yapımıdır.

