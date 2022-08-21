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Öldürme Arzusu konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kim, Death Wish ne zaman gösterime girdi?

21.08.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öldürme Arzusu filmi 21 Ağustos 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında bir kez daha yerini aldı. Bruce Willis, Vincent D'Onofrio ve Dean Norris usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin yönetmenliğini Eli Roth yaptı. Peki Öldürme Arzusu konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kim, Death Wish ne zaman gösterime girdi? İşte detaylar...

Öldürme Arzusu konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kim, Death Wish ne zaman gösterime girdi?

Öldürme Arzusu filmi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bruce Willis filmde Paul Kersey karakterine hayat veriyor. Peki Öldürme Arzusu konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kim, Death Wish ne zaman gösterime girdi? Detaylar haberimizde...

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Öldürme Arzusu filminin konusu:

Başarılı bir travma cerrahı olan Paul, kendini diğer insanların hayatını kurtarmaya adamıştır. Stresli işi dışında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Fakat bu düzen bir trajedi ile değişir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölür, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini kullanarak bambaşka bir insana dönüşür. Ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Öldürme Arzusu filminin oyuncuları:

Bruce Willis,

Vincent D'Onofrio,

Elisabeth Shue,

Camila Morrone

ÖLDÜRME ARZUSU (DEATH WISH) NE ZAMAN GÖSTERİME GİRDİ?

Amerikan filmi Öldürme Arzusu (Death Wish) 2018 yapımıdır.

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Bruce Willis film
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