Öldüresiye dövülüp, tehdit ediliyor! Alışılmışın dışında fail ne eşi ne de bir yabancı: 16 yaşındaki kızı

İngiltere'de 53 yaşındaki Juliet, her gün kabus gibi bir hayata uyanıyor. 16 yaşındaki kızı tarafından düzenli şiddet gören kadın kendini, "Onun için canımı veririm. Ama aynı zamanda ondan çok korkuyorum" sözleriyle ifade ediyor.

Çiğdem Sevinç

İngiltere’de yaşayan 53 yaşındaki avukat Juliet Armitage, beş yıldır fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor. Ancak ona bu şiddeti uygulayan eşi ya da yabancı değil... 16 yaşındaki kendi kızı, Lizzie.

SEBEBİ HASTALIK OLABİLİR

Juliet’in yaşadığı bu korkunç olay, toplumda çok az konuşulan fakat giderek yaygınlaşan bir sorun. Çocuktan Ebeveyne Şiddet (CPA). Uzmanlara göre bu tür vakalar artıyor. Ruh sağlığı krizleri, kamu hizmetlerindeki kesintiler ve hayat pahalılığı bu artışta etkili. Ayrıca ADHD gibi nörogelişimsel bozukluklar da öfke kontrolü üzerinde etkili olabilir.

Öldüresiye dövülüp, tehdit ediliyor! Alışılmışın dışında fail ne eşi ne de bir yabancı: 16 yaşındaki kızı 1

KALICI GÖRME KAYBI OLUŞTU

Dışarıdan bakıldığında Lizzie başarılı ve sosyal bir genç gibi görünüyor. Ancak evde annesine uyguladığı şiddet akıl almaz boyutlara ulaşıyor. Juliet’in saçını kopardı, parmağını kırdı, gözlerini morarttı ayrıca o saldırılar sonucunda kadının tükürük bezi patladı ve kalıcı görme hasarı oluştu. Juliet, “Sürekli tetikteyim, korku içinde yaşıyorum,” diyor.

Juliet, kızını özel okula yazdırdı, terapilere götürdü, özel doktorlara başvurdu. 2022 yılında Lizzie’ye ADHD, ardından 2023’te otizm teşhisi kondu. Ancak ilaçlar ve terapiler şiddeti durduramadı. “Meltdowns” adı verilen öfke patlamaları, her an tetiklenebiliyor. Telefon yasağı, para vermemek ya da arkadaşına gitmesine izin vermemek gibi basit sebeplerle Lizzie öfkeye kapılıyor.

Öldüresiye dövülüp, tehdit ediliyor! Alışılmışın dışında fail ne eşi ne de bir yabancı: 16 yaşındaki kızı 2

DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Bir olayda Juliet’in kafası yere vuruldu, oğlu ise elini camdan korumaya çalışırken ağır şekilde yaralandı. Juliet, ilk kez kızına karşı şikayette bulundu. Lizzie gözaltına alındı, dava açıldı. Ancak duruşma günü Juliet, kızının bazı davranışlarının otizm kaynaklı olabileceğini düşünerek şikayetini geri çekti. Dava düştü.

SÖZLÜ ŞİDDETİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün Lizzie fiziksel şiddeti bırakmış olsa da, sözlü olarak annesini aşağılamaya ve tehdit etmeye devam ediyor. Juliet evde tüm bıçakları kilit altında tutuyor, her odaya kilit taktı, evin her köşesinde güvenlik kameraları var. Kızı yemeklerini odasında yiyor, Juliet’i emirle yönetiyor. “Eğer dediğini yapmazsam ya bir şeyleri kırıyor ya da saldırıyor,” diyor.

Juliet’in yaşadığı bu beş yıllık süreç, onun psikolojisini altüst etti. Travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşıyor. “Kapı çarpması gibi seslerde bile kalbim ağzıma geliyor,” diyor.

Öldüresiye dövülüp, tehdit ediliyor! Alışılmışın dışında fail ne eşi ne de bir yabancı: 16 yaşındaki kızı 3

Juliet hâlâ nedenini net olarak bilmiyor: kişilik mi, nörolojik bir bozukluk mu, yoksa ifade edemediği bir acı mı? Ama bir şeyi çok iyi biliyor: “Onu çok seviyorum. Bazen yanıma gelip sarılıyor, film izlemek istiyor. O anlarda onu hâlâ çocuğum gibi görüyorum. Onun için canımı veririm. Ama aynı zamanda ondan çok korkuyorum.”

