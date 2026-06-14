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Öldürüp streç filme sarmış: Bunu yapan insan olamaz! 'Dexter' detayı dehşete düşürdü

Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'yı öldürüp cesedini streç filme sararak evinde saklayan Metin Kapusuz hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığın "kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Dosyada, Kapusuz'un yöntemini "Dexter" dizisinden esinlenerek uyguladığı değerlendirmesi de yer aldı.

Öldürüp streç filme sarmış: Bunu yapan insan olamaz! 'Dexter' detayı dehşete düşürdü
Çiğdem Berfin Sevinç

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'yı öldürdükten sonracesedini streç filme sararak evde saklayan Metin Kapusuz, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dosyada, Kapusuz'un kurbanlarını streç filme sararak öldüren "Dexter" dizisinden esinlendiği değerlendirmesi de yer aldı.

Öldürüp streç filme sarmış: Bunu yapan insan olamaz! Dexter detayı dehşete düşürdü 1

KOKU VE MESAJLAR ŞÜPHE YARATTI

Olay, geçen yıl temmuz ayında Çanakkale Merkez Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Ankara'da yaşayan ve kendisini zengin bir iş insanı olarak tanıtan Metin Kapusuz ile Dinara Alya Urkasimova'nın sosyal medya üzerinden tanışarak ilişki yaşadığı belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Urkasimova'dan gelen mesajların olağan dışı olduğunu fark eden yakınları, kadının evine gitti. Kapıyı açan Kapusuz, Urkasimova'nın düğün hazırlıkları için İskenderun'a gittiğini öne sürdü. Evdeki kokudan ve bazı eşyaların kolilere yerleştirilmesinden şüphelenen yakınları durumu polise bildirdi.

Öldürüp streç filme sarmış: Bunu yapan insan olamaz! Dexter detayı dehşete düşürdü 2

CESEDİ STREÇ FİLME SARILI HALDE BULUNDU

Adrese gelen polis ekipleri, Urkasimova'nın cesedini klimanın altında streç filme sarılı halde buldu. Soruşturma dosyasında, Kapusuz'un kurbanlarını streç filme sararak öldüren "Dexter" dizisinden esinlendiği değerlendirmesi yer aldı.

Kapusuz'un mahkemede suçlamaları reddettiği, Urkasimova'nın masaj yaptığı sırada kalp krizi geçirdiğini, paniklediği için cesedini streç filme sardığını söylediği aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Metin Kapusuz'u "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale Özbekistan streç film kurban
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